Letizia estrena vestido de alta costura para impresionar a todo Berlín
Se trata de una pieza de corte largo y fluido que destacaba por un escote cuadrado y un trabajo de pedrería y hombros joya
La Reina Letizia ha vuelto a ser el centro de atención en la cena de gala ofrecida en honor a la visita de Estado del Presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y su esposa, Elke Büdenbender. Y lo hizo con una combinación de estreno y joya histórica que ha generado titulares en toda Europa.
El vestido elegido para la ocasión fue un impresionante diseño negro de corte clásico y largo, que sirvió de telón de fondo para un despliegue joyero de alta alcurnia.
La Reina estrenó un diseño de líneas limpias y color negro profundo. Se trata de una pieza de corte largo y fluido que destacaba por un escote cuadrado y un trabajo de pedrería y hombros joya que convertían una silueta clásica en una obra de arte moderna. Algunos reportes apuntan a que podría ser un diseño a medida de Carolina Herrera o The 2nd Skin Co. El color negro, sumado al escote, creaba un efecto óptico de gran estilización y elegancia regia. Se ha destacado que la tela del vestido estaba cortada "al bies" (en diagonal), una técnica de alta costura que permite que la falda tenga un vuelo perfecto y sutil, en lugar de caer recta.
La Reina lució la famosa Tiara Cartier, una pieza Art Déco de 1920, formada por diamantes engarzados en platino y rematada con siete perlas.