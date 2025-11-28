Venezuela revoca la concesión de varias aerolíneas, mientras EEUU sube la presión

Publicado por Agencias Caracas Creado: Actualizado:

El Gobierno de Venezuela cumplió con su amenaza y revocó este miércoles la concesión de vuelo a varias aerolíneas internacionales al acusarlas de «sumarse a las acciones de terrorismo» promovidas por EE.UU., que aumenta la presión en el Caribe donde mantiene su inédito despliegue militar. Horas después de que venciera el plazo otorgado por las autoridades venezolanas a las aerolíneas, que expiraba a las 16:00 GMT, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) anunciaron su decisión, que afecta a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol. Estas compañías habían cancelado los viajes hacia y desde Caracas luego de que el pasado viernes la Administración Federal de Aviación de EE.UU. instara a los aerolíneas comerciales a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa en la región». El alcance completo de esta revocación, que aislaría a Venezuela y limitaría su conectividad aérea en un momento tan crucial para el transporte como la Navidad, todavía está por ver. Venezuela «decide quién vuela" Poco antes del anuncio, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, recordó que el Gobierno del país es quien «decide quién vuela y quién no» y «se reserva el derecho de admisión». "El Gobierno nacional, en una decisión soberana, les dijo a las empresas (aéreas): si en 48 horas ustedes no reanudan los vuelos, no los reanuden más. Quédense ustedes con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad y listo, no hay problema", manifestó el número dos del chavismo. Por el momento, Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal) mantienen sus operaciones en el país.