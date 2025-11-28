Trump congela el proceso migratorio de los afganos

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Donald Trump reforzó este miércoles sus medidas antimigratorias luego de que un ciudadano afgano, que ingresó al país en 2021, sea el principal sospechoso de cometer el ataque armado contra dos integrantes de la Guardia Nacional a las afueras de una estación de metro en Washington El ciudadano afgano de 29 años fue captado en video por oficinistas y habitantes de la capital de Estados Unidos cuando fuerzas de seguridad lo detuvieron a las afueras de una estación de metro, antes de ser señalado como sospechoso de disparar y herir de gravedad a dos miembros de la Guardia Nacional que siguen hospitalizados.

Tras conocer la nacionalidad del sospechoso, Trump apareció en un video oficial endureciendo su retórica antimigrante contra personas originarias de Afganistán y culpando a su antecesor, Joe Biden, de permitir el ingreso del sujeto en septiembre de 2021.

Diez minutos después del mensaje del mandatario, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció en redes sociales la suspensión de las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos. «Con efecto inmediato, la tramitación se suspende indefinidamente».