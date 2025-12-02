La UE busca la fórmula para aprobar un salvavidas financiero a Ucrania

Publicado por Olatz Hernández Buselas Creado: Actualizado:

A pocas semanas de la cumbre europea que se celebrará en Bruselas el próximo día 18, los contactos diplomáticos se han acelerado para desbloquear el apoyo financiero a Ucrania mediante el uso de los activos rusos congelados. Bélgica —país en el que se encuentran la mayoría de estos bienes inmovilizados— se resiste aún a respaldar la medida por sus dudas sobre los riesgos asociados a ella, pero la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ya ha adelantado que los líderes de la Unión Europea (UE) «no abandonarán el Consejo de diciembre sin un resultado sobre la financiación de Ucrania».

La urgencia para lograr el respaldo económico a Ucrania en 2026 y 2027 es máxima, más aún en el marco de las negociaciones de paz con Estados Unidos y Moscú, donde Kiev debe mostrarse fuerte. Kallas defendió este lunes que la propuesta de la Comisión Europea para usar los activos rusos congelados, con los que se quiere ofrecer un préstamo de 140.000 millones a Ucrania, «es la opción más viable». Es, además, algo que Rusia rechaza de plano y «serviría para dar un mensaje fuerte a Moscú», aseguró la estonia, quien urgió a los Estados miembros a tomar una decisión «rápido». Europa se encuentra ante una encrucijada ya que por sí sola no cuenta con los medios para asegurar la ayuda militar y financiera a Kiev mientras dure la guerra. Según las estimaciones de las instituciones comunitarias, Ucrania necesitará unos 70.000 millones de euros anuales para mantener a sus fuerzas armadas si pacta un alto el fuego con Rusia. En este contexto, más de veinte países del bloque comunitario apoyan el uso de los activos rusos y Kallas espera que la propuesta legislativa que prepara el Ejecutivo comunitario despeje las dudas de Bélgica y sume más apoyos entre los países que aún no secundan la propuesta. El primer ministro belga, Bart De Weber, ha advertido que el uso de los activos rusos puede ser visto como «una expropiación ilegal» y derivar en una crisis del euro.

Mientras, continúan las negociaciones entre Washington y Kiev para avanzar en el plan de paz para Ucrania, una mesa en la que no está presente la UE, principal aliado del país desde el inicio de la guerra. «Confío en que los ucranianos se defiendan por sí mismos», subrayó Kallas, quien opinó que «si estuvieran junto a los europeos, sin duda serían mucho más fuertes». Por el momento, el ministro de Defensa ucraniano, Denis Shmiga, ha informado a los Veintisiete que las conversaciones «están siendo difíciles, pero productivas». Preguntada sobre esta cuestión, la ministra de Defensa española, Margarita Robles, afirmó que en el plan de paz «en este momento no se ha dado todavía ninguna garantía de seguridad a Ucrania», lo que denota que las conversaciones están «en una fase muy inicial». Este mismo lunes, mientras los ministros de Defensa se reunían en Bruselas, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reunió en París con el dirigente galo Emmanuel Macron para hablar del plan de paz, un encuentro que ambos calificaron de «productivo».

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió hace apenas una semana que "queda mucho trabajo por delante", pero que el borrador de acuerdo estadounidense "es una base sobre la que construir". Con todo, señaló como primera prioridad del bloque comunitario que cualquier acuerdo "debe garantizar una paz justa y duradera" y tener "garantías de seguridad reales" para Ucrania y Europa.

El primer borrador negociado entre Estados Unidos y Rusia, sin embargo, no contenía ninguna cesión por parte de Moscú y exigía a Kiev que renunciara a los territorios ocupados y que limitara su ejército a 40.000 soldados, además de abandonar el armamento de largo alcance.

Apoyo militar

A pesar de no estar sentada en la mesa de negociación, Europa continúa con sus planes para reforzar militarmente a Ucrania y convertirla en un "puercoespín de acero", que pueda resistir posibles invasiones. En ese marco, fuentes comunitarias informaron de que la iniciativa para enviar dos millones de cartuchos de artillería al país "avanza a buen ritmo" y que ya se ha completado el 80% del paquete. El bloque comunitario aboga, igualmente, por seguir presionando a Rusia e identificar más buques de su 'flota fantasma' para someterlos a sanciones y golpear el comercio de crudo.

También este lunes venció el plazo de presentación de los planes nacionales para la iniciativa SAFE, que dará préstamos a los Estados miembros con el fin de impulsar la compra conjunta de equipos militares. España tiene asignados 1.000 millones dentro de este programa y, tal y como ha informado Robles, de esta cantidad, 215 millones se destinarán al apoyo a Ucrania. "España está muy comprometida con el apoyo a Kiev", insistió Robles.

Macron reitera que "solo Ucrania puede decidir sobre sus fronteras"

Apenas dos semanas después de su última visita a París, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió de nuevo este lunes con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en el Elíseo. El jefe del Estado ucraniano buscó el respaldo de Macron en un momento especialmente delicado, en que hace frente a una creciente presión interna debido a los escándalos de corrupción de algunos de sus principales colaboradores y externa ante el nuevo intento de Donald Trump de acelerar las negociaciones de paz.

Ambos dirigentes se conjuraron ante el riesgo de que Washington fuerce a Kiev a firmar un acuerdo poco favorable para sus intereses, tras unas conversaciones con Moscú en que los líderes europeos ejercen un papel secundario. "Cuando hablamos de paz, cada uno debe ejercer su rol. Ucrania es la única que puede discutir sobre su territorio", aseguró Macron durante una rueda de prensa con su homólogo ucraniano. Durante esa comparecencia, el dirigente galo insistió en que Washington y Moscú no decidan posibles concesiones territoriales -por ejemplo, la parte de la región de Donetsk que sigue controlando el ejército ucraniano- sin tener en cuenta el punto de vista de Kiev. En cambio, Zelenski, que vino a París acompañado por su esposa Olena Zelenska, puso mayor énfasis en las "garantías de seguridad" al país invadido.