La UE celebra la firma del pacto de paz entre la RDC y Ruanda

Publicado por Agencias Bruselas Creado: Actualizado:

La Unión Europea celebró este viernes la firma del acuerdo de paz que pretende poner fin al conflicto entre la República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda. "La UE celebra la firma de los Acuerdos de Washington para la Paz y la Prosperidad, incluido el Marco de Integración Económica Regional, por el presidente de Ruanda, Paul Kagame, y el presidente de la RDC, en Washington el 4 de diciembre de 2025", declaró en un comunicado un portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas. Agregó que el club comunitario «elogia los esfuerzos de Estados Unidos» y que el compromiso «renovado» de la RDC y Ruanda para «buscar una solución política al conflicto en curso en el este de la República Democrática del Congo es un paso importante». "También lo es el progreso logrado entre la RDC y el (grupo rebelde congoleño) Movimiento 23 de Marzo bajo los auspicios de Catar en Doha.