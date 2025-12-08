EE UU dice que la paz en Ucrania está cerca

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Después de tres días consecutivos de negociaciones entre ucranianos y estadounidenses en Miami, EE UU se muestra optimista sobre el fin de la invasión rusa. El acuerdo está «muy, muy cerca", vaticinó ayer el enviado de Donald Trump a Kiev, Keith Kellogg, quien en enero dejará el cargo. El general retirado redujo los obstáculos para la firma de la paz principalmente a dos cuestiones: el control de la región del Donbás, en el este del país, y el futuro de la central nuclear de Zaporiyia. «Si se resuelven esos asuntos, el resto de cosas se solucionarían bastante bien", comentó durante el Foro de Defensa Nacional en California. Los temas que, según Kellogg, impiden por ahora el acuerdo de paz no son dos escollos cualquiera. La planta de Zaporiyia es la instalación nuclear más grande de Europa, mientras que el Donbás —Donetsk y Lugansk— es uno de los rincones en disputa antes incluso del conflicto que comenzó en febrero de 2022. Para Ucrania supone un buen pedazo de su mapa y la defensa de su integridad territorial, y sin esta zona perdería, además, el control de una parte de la frontera con Rusia y una provincia industrial rica en carbón.