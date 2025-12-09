La UE avala los centros de detención de migrantes

Publicado por Agencias Bruselas Creado: Actualizado:

Sin discusión ni debate. Los Veintisiete han dado este lunes el visto bueno a la directiva de retornos europea, que busca agilizar las deportaciones de aquellas personas cuyas solicitudes de asilo sean rechazadas. Los ministros de Interior de la Unión Europea han aprobado un «enfoque general» que deberá recibir ahora el visto bueno de la Eurocámara para entrar en vigor. El documento incluye medidas polémicas como la creación de centros de detención de migrantes en terceros países considerados seguros. A su llegada al Consejo, el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha advertido que España no está de acuerdo con esta directiva ya que entiende que «puede haber una vulneración de las leyes internacionales y de los derechos humanos» con el envío de personas a estos centros de internamiento y detención. El país tampoco está de acuerdo con varias medidas como los internamientos de dos años en estas instalaciones —también se contemplan prórrogas indefinidas de detención— y las prohibiciones de regreso de por vida a territorio comunitario. «Estas circunstancias no conjugan un respeto al Derecho internacional ni a los valores de la UE», ha destacado Marlaska. La aprobación de la creación de centros de detención llega después de que las capitales europeas aumentaran la presión sobre la Comisión Europea para modificar la directiva de retornos. La primrea ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, fue la primera líder europea en apoyar esta medida y en crear un centro de deportación en Albania, una medida criticada por los tribunales italianos. El Consejo de la UE también ha dado su visto bueno al fondo de solidaridad por el que los países tensionados por las presiones migratorias —entre los que está España— podrán pedir una compensación económica o la reubicación de migrantes en otros Estados miembros. La medida, sin embargo es un acuerdo de mínimos, ya que rebaja el plan inicial de la Comisión Europea para reubicar a 30.000 personas en 2026 y lo limita a 21.000 traslados. El fondo de solidaridad también queda reducido de los 600 millones propuestos a 420 millones. El ministro de Interior español ha destacado que España pedía «un equilibrio entre la solidaridad y la responsabilidad» y que no estaba conforme con las modificaciones pactadas, por lo que el país se ha abstenido en la votación.

Decisiones de retorno

El ministro danés de Migración, Rasmus Stoklund, ha dado este lunes la bienvenida a esta decisión. «Tres de cada cuatro migrantes irregulares que han recibido una decisión de retorno siguen en la UE en vez de volver a casa. Esta regulación puede mejorar significativamente estas cifras», ha señalado. La normativa acordada este lunes incluye una serie de herramientas para los Estados miembros, entre las que destaca el reconocimiento mutuo entre los Veintisiete de las decisiones de retorno, una medida que se espera que agilice las devoluciones. Esto permitirá que los países europeos implementen decisiones de retorno de otro Estado miembro sin necesidad de empezar de nuevo el proceso desde cero. La presidencia danesa del Consejo ha explicado que aquellas personas cuyos países de origen no cooperen «serán devueltas a centros de deportación». El documento también contempla la deportación de aquellas personas que supongan una amenaza para la seguridad nacional del bloque. El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, celebró este lunes el acuerdo alcanzado por la Unión Europea (UE) sobre migración, subrayando que prevalece el enfoque italiano y que incluye la creación de una lista de países de origen «seguros» y «la repatriación eficaz de migrantes». "El cambio que Italia ha solicitado en materia de migración se ha producido: hemos conseguido una lista europea de países de origen seguros, hemos reformado completamente el concepto de tercer país seguro y estamos a punto de implementar un sistema europeo de repatriación eficaz", afirmó. El ministro italiano subrayó que los Estados miembros de la UE podrán «finalmente» aplicar los procedimientos en las fronteras.