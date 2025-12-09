Zelenski dice que Europa mantiene una «postura común» sobre Ucrania

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este lunes que los socios europeos mantienen una «postura común» sobre la seguridad de Ucrania, tras reunirse en Londres con los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania para abordar el plan de paz impulsado por Estados Unidos. Al término del encuentro de este lunes en Downing Street, Zelenski se mostró en la red social X «agradecido» all primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, por organizar el encuentro y por sus «contribuciones personales» en el camino para alcanzar la paz. «Hoy tuvimos una conversación detallada sobre nuestro trabajo diplomático conjunto con la parte estadounidense, alineamos una posición compartida sobre la importancia de las garantías de seguridad y reconstrucción y acordamos los próximos pasos», escribió el presidente ucraniano en la publicación. «Lo que es crucial hoy es la unidad entre Europa y Ucrania, así como la unidad entre Europa, Ucrania y los Estados Unidos», agregó. Del mismo modo, Zelenski mencionó que, paralelamente, también mantuvo una conversación aparte con los mandatarios del E3 sobre un «mayor apoyo» en materia de defensa en Ucrania. «Estoy agradecido a los líderes por su voluntad de estar con nuestro pueblo y ayudarnos en el camino para traer la paz más cerca», concluyó el mandatario ucraniano. Al comienzo de la reunión en Londres, Starmer enfatizó la necesidad de un acuerdo de paz justo y duradero para Ucrania, mientras que Macron hizo hincapié en las «cartas» que tienen frente a Rusia y Merz expresó cierto escepticismo sobre algunos «detalles» del plan de paz estadounidense, sin precisarlos. Al término de esta cita, Zelenski se dirigió a Bruselas para reunirse con Rutte.