Trump ve a Europa como un grupo de países en decadencia dirigido por «débiles"

Donald Trump tiene una visión muy pesimista del futuro que le espera a Europa. Y lo subraya siempre que tiene ocasión. Este martes volvió a hacerlo en una entrevista en Politico, un poderoso medio que lo ha nombrado como 'la persona más influyente en Europa': «Los líderes europeos tendrían que estar preocupados por lo que están haciendo en sus países, porque los están destruyendo. Y llega un momento en el que ya no hay solución. Acabarán cambiando su ideología, porque la gente que llega tiene una muy diferente. Y eso les hará mucho más débiles", afirma, señalando de nuevo directamente a las políticas migratorias como una de las principales razones de la decadencia que percibe. «Si Europa sigue así, muchos de sus países dejarán de ser viables", vaticina. El presidente de Estados Unidos ejemplifica esa deriva en el primer alcalde musulmán de Londres, Sadiq Khan. «Es horrible, asqueroso, un incompetente vicioso. Le han votado porque ha llegado mucha gente nueva", opina, achacando a lo 'políticamente correcto' la falta de resistencia entre otros partidos. Trump también traza una relación directa entre inmigración y delincuencia valiéndose del caso de Suecia. «Era el país más seguro de Europa, uno de los más seguros del mundo. Ahora es conocido por su inseguridad. Es una Suecia completamente diferente", lamenta. Entre los principales culpables de la situación actual, Trump destaca a Angela Merkel, a la que acusa de haber cometido dos grandes errores en sus políticas «en inmigración y energía", un sector lastrado por la dependencia crónica del gas barato procedente de Rusia. El sabotaje del gasoducto Nordstream y las crecientes sanciones a los hidrocarburos de Putin han puesto a la industria de la locomotora europea en un gran aprieto. Por si fuese poco, el mandatario republicano critica que Europa «no sabe negociar» en el terreno comercial y que se dedica a poner todo tipo de trabas burocráticas. Sobre Ucrania, el republicano no titubea. «Rusia está en una posición más fuerte para negociar y tiene las de ganar", afirma en la conversación con Politico, lo cual no le impide reconocer «la valentía de la lucha de los ucranianos». Eso sí, Trump está convencido de que, «al final, generalmente el tamaño se impone y Rusia es mucho más grande». Precisamente por esa razón piensa que el presidente ucraniano, Volodímir «Zelenski, debe empezar a aceptar algunas cosas, porque está perdiendo la guerra» y, en algún momento, Europa «dejará de apoyar» a Kiev. «Hablan demasiado, pero hacen poco y la guerra continúa", denuncia. Mientras tanto, Putin, disfruta viendo una Europa débil.