Ledezma admite que es posible que María Corina no viaje a Oslo

Originalmente, estaba previsto que Machado llegara a más tardar a Oslo este martes para participar en la tradicional rueda de prensa del ganador del Nobel de la Paz, en la víspera de la ceremonia pero ha sido cancelada y no se puede en estos momentos prever cómo y cuándo la exdiputada llegará a la capital noruega, dijo la organización. La conferencia de prensa «no tendrá lugar hoy», dijo el portavoz del Instituto Nobel de Noruega, Erik Aasheim. «La propia María Corina Machado ha declaradolo complicado que será el viaje a Oslo. Por lo tanto, en este momento no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz». Sin embargo, este encuentro con la prensa fue primero aplazado por el Instituto Nobel de Oslo y posteriormente cancelado, mientras que la organización ha reconocido que en estos momentos no se puede prever cómo y cuándo la exdiputada venezolana llegará a la capital noruega. La propia Machado, que vive en paradero desconocido en Venezuela, había confirmado hace unos días al Instituto Nobel que viajaría a Oslo para recibir el premio. El exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma dio a entender que es posible que el desplazamiento de María Corina machado no llegue a producirse: «Dios proveerá».