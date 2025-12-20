Putin amenaza a Europa con la guerra si no respeta los intereses de Rusia

Publicado por Agencias Moscú Creado: Actualizado:

El presidente ruso, Vladímir Putin, puso este viernes condiciones para que no haya más guerras con Occidente y, por primera vez, se mostró dispuesto a garantizar la seguridad de los votantes en caso de que Ucrania convoque elecciones presidenciales. «¿Habrá una nueva operación militar especial? No habrá ninguna operación si ustedes nos respetan. Si respetan nuestros intereses como nosotros siempre intentamos respetar los suyos», dijo al responder durante cuatro horas y media en directo por la televisión a las preguntas de la prensa y la ciudadanía rusa. Fue el Putin más humano que se recuerda, ya que, además de mostrarse más conciliador en Ucrania, se emocionó al hablar de los soldados rusos y admitió estar enamorado. «Si ustedes no nos engañan, como hicieron con la ampliación de la OTAN hacia el Este», añadió, y resaltó que Moscú sólo exige «el cumplimiento de las promesas y obligaciones asumidas por los socios occidentales», afirmó. Putin recordó que la Alianza Atlántica incluso planteó en su momento a la URSS y a Rusia sumarse al bloque, e insistió en que la única forma de prevenir nuevos conflictos es «un nuevo sistema de seguridad en Europa». «Estamos dispuestos a trabajar con ustedes. Con el Reino Unido, con toda Europa y con Estados Unidos, pero en pie de igualdad», señaló, en respuesta a la BBC, y agregó que Rusia y Europa «se complementan», por lo que están condenados a entenderse. «Nosotros estamos dispuestos a cesar inmediatamente las acciones militares en caso de que se garantice la seguridad de Rusia a medio y largo plazo», resaltó. Putin insistió en llamar «tontería» y «disparate» las acusaciones de que Rusia se planea atacar a un país europeo cuando concluya la guerra en Ucrania. También negó que el Kremlin haya rechazado el plan de paz para Ucrania presentado por su colega estadounidense, Donald Trump, y subrayó que ahora «la pelota» están en el tejado de Kiev y sus aliados. «Eso es absolutamente incorrecto y no tiene ningún fundamento (...) La pelota se encuentra totalmente del lado de nuestros adversarios occidentales, principalmente, del jefe del régimen de Kiev y de sus patrocinadores europeos», señaló. Recordó que en la cumbre de agosto pasado en Alaska «prácticamente aceptamos las propuestas del presidente Trump» después de que los emisarios de la Casa Blanca le pidieran al Kremlin hacer «ciertas concesiones». «Trump realiza importantes esfuerzos para poner fin al conflicto. Como dije en el pasado, él lo hace, bajo mi punto de vista, de manera absolutamente sincera», agregó.