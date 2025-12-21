Todos los hombres de Epstein

Publicado por EP Washington Creado: Actualizado:

El Departamento de Justicia de EE.UU. publicó este viernes miles de archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein, entre los que figuran imágenes del expresidente Bill Clinton recostado en un jacuzzi y fotografías del fallecido financiero junto a figuras del espectáculo como Mick Jagger y Michael Jackson. En una de las imágenes difundidas por el Departamento de Justicia (DOJ), Clinton aparece relajado en un jacuzzi, con los brazos detrás de la cabeza, acompañado por otra persona cuyo rostro fue censurado. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue de las primeras en compartir la fotografía en su cuenta de X, donde reaccionó con un mensaje de asombro: «¡Dios mío!». Los documentos desclasificados incluyen al menos otras cinco imágenes del exmandatario demócrata. En dos de ellas aparece junto a Epstein y en otras se le ve en una fiesta con el cantautor británico Mick Jagger, sin presencia del financiero en estas últimas. La Justicia de EE.UU. publicó un total de 3.965 archivos, con un tamaño aproximado de 3 gigabytes, repartidos en cuatro nuevos conjuntos de datos. La mayoría son documentos en formato PDF, además de un archivo de vídeo y varias imágenes individuales, algunas de ellas integradas en expedientes de múltiples páginas. Las autoridades subrayaron que la naturaleza sensible del caso ha obligado a revisar y censurar cada documento para proteger información privada y la identidad de las víctimas. Por ello, expertos y observadores advierten que la publicación íntegra de los archivos podría no aportar nuevos elementos sustanciales sobre la red de relaciones de Epstein, quien fue falleció por suicidio en prisión, según las autoridades, tras ser condenado por abuso sexual y prostitución de menores. Trump, que inicialmente se mostró reticente a respaldar la divulgación de los documentos, terminó firmando la ley tras constatar el amplio apoyo del Congreso. El mandatario aparece mencionado en diversas ocasiones en los archivos relacionados con Epstein, de quien fue amigo antes de asegurar que rompió relaciones en 2004, años antes de la primera acusación formal contra el financiero. Por su parte, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, advirtió este viernes que no será posible publicar todos los documentos exigidos por ley de una sola vez debido a su volumen, y anticipó que el Departamento de Justicia prevé liberar «varios cientos de miles más» de archivos en las próximas semanas.

Algunas de las víctimas del pedófilo Jeffrey Epstein reaccionaron este viernes celebrando la publicación de miles de archivos del caso por parte del Departamento de Justicia (DOJ) pero cuestionan que hizo falta más datos e información clave. "Hay muchísima información, pero no tanta como nos hubiera gustado ver", señaló Dani Bensky, sobreviviente de Epstein, en una entrevista con NBC News. La sobreviviente añadió que, pese a ello, la divulgación confirma la veracidad de las denuncias de las víctimas: «Hay una parte de mí que se siente un poco validada en este momento, porque creo que muchos de nosotros hemos estado diciendo: 'No, esto es real, no somos un engaño'». Maria Farmer, otra sobreviviente, elogió la publicación de su denuncia de pornografía infantil ante el FBI incluida en los archivos y expresó sentirse “redimida” por el reconocimiento de su caso. "Esto es increíble. Gracias por creerme. Me siento redimida. Este es uno de los mejores días de mi vida", declaró a través de sus abogados.

La portavoz de la Casa Blanc fue de las primeras en compartir la fotografía y reaccionó con un mensaje de asombro: «¡Dios mío!»