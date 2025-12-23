Trump nombra un enviado especial para Groenlandia para convertirla "en parte de EE.UU."

El presidente estadounidense, Donald Trump (c), junto al gobernador de Luisiana Jeff Landry (d), recién nombrado enviado especial para Groenlandia, durante un acto el 24 de marzo de 2025 en la sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington. EFE/EPA/Samuel Corum/ POOL.

Dinamarca pidió este lunes a Estados Unidos "respeto" por su integridad territorial tras el nombramiento como enviado especial para Groenlandia del gobernador del Estado de Luisiana, Jeff Landry, quien dijo que convertirá a ese territorio autónomo danés "en parte de EE.UU".

"El nombramiento confirma que se mantiene el interés estadounidense por Groenlandia. Nosotros, sin embargo, reiteramos que todos, incluido Estados Unidos, deben mostrar respeto por la integridad territorial del Reino (danés)", señaló en un comunicado el ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen.

Groenlandia ha estado en el centro de la actualidad internacional el último año por el reiterado interés del Gobierno estadounidense en hacerse con ella, aludiendo a cuestiones de seguridad nacional, lo que ha provocado críticas tanto del Gobierno danés como groenlandés.

"Jeff entiende lo esencial que es Groenlandia para nuestra seguridad nacional, e impulsará rotundamente los intereses de nuestro país por la seguridad y supervivencia de nuestros aliados y, de hecho, del mundo. ¡Felicidades, Jeff!", escribió a última hora de este domingo en su red social Truth el presidente de EE.UU, Donald Trump.

En otro mensaje en X, Landry aclaró que compatibilizará ese "cargo voluntario" con el de gobernador de Luisiana, y dijo que su misión será "convertir a Groenlandia en parte de EE.UU.".

Esta isla ártica con una población de unos 57.000 habitantes en 2,1 millones de kilómetros cuadrados (el 80 % cubierto por hielo de forma permanente) depende en gran medida de los ingresos de la pesca y de la ayuda económica anual de Dinamarca, que cubre cerca de la mitad de su presupuesto total.

Groenlandia goza desde 2010 de un nuevo Estatuto de autonomía que reconoce el derecho de autodeterminación, una posibilidad que apoya la mayoría de sus habitantes, aunque no a costa de perder nivel de vida, a la vez que rechaza formar parte de EE.UU, según los sondeos.

Un Ejecutivo que agrupa a todo el independentismo moderado y a casi las tres cuartas partes del Parlamento gobierna la isla después de las elecciones autonómicas de marzo pasado.

Dinamarca ha aumentado en el último año su inversión militar y económica en Groenlandia, además de pedir perdón oficialmente y anunciar indemnizaciones por la implantación durante décadas de espirales anticonceptivas a miles de groenlandesas, en muchos casos sin autorización.