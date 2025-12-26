Zelenski anuncia que se verá con Trump: "Antes de Año Nuevo pueden decidirse muchas cosas"

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Volodímir Zelenski se ha mostrado este viernes optimista. Cuatro días después de revelar el plan de paz negociado con Estados Unidos, y que sigue pendiente de la respuesta de Rusia, el presidente ucraniano ha asegurado que "pueden decidirse muchas cosas antes del Año Nuevo". El mandatario, según confirmó su entorno, se verá el domingo con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, "una reunión al más alto nivel" que se celebrará en Florida.

Los contactos entre Kiev y Washington se han intensificado el último mes con reuniones -sobre todo en Miami- entre la delegación ucraniana y los representantes de EE UU, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump. En esos encuentros se ha dado forma a una nueva propuesta de paz de veinte puntos, ocho menos que el plan original que lanzó el presidente norteamericano, de difícil aceptación por parte del Kremlin, muy reacia a realizar concesiones de los territorios ocupados en los últimos años. Moscú, por ahora, se ha limitado a afirmar que "revisa" el documento aunque ha reconocido que hay avances "lentos pero constantes" para poner fin a la guerra, a punto de entrar en su quinto año.

La propuesta de paz que está ahora sobre la mesa contempla la congelación del frente o la supresión del punto donde Ucrania renunciaba expresamente a ingresar en la OTAN, aunque Trump adelantó hace tiempo que EE UU jamás votaría a favor de su adhesión a la Alianza Atlántica. El documento incluye, además, garantías sólidas a Kiev para evitar una nueva invasión rusa. Pero el principal escollo para sellar un acuerdo con Moscú sigue siendo el mismo: la soberanía de las zonas ocupadas.