Cuarenta muertos y 115 heridos en la estación suiza

Las autoridades suizas han confirmado que cuarenta personas murieron en la madrugada de este jueves en el incendio de un bar, conocido por tener un público muy joven, en la estación de esquí de Crans Montana, en el corazón de los Alpes suizos. La Policía del cantón de Valais precisó que 115 personas han resultado heridas y que gran parte de ellas se encuentran en estado crítico. «Todo el mundo gritaba", ha destacado una joven que logró huir y cuenta que el origen de la tragedia fueron unas bengalas o artificios pirotécnicos que se confeccionaron en unas botellas de champán. "En unas decenas de segundos", ha indicado, las llamas se propagaron por toda la discoteca, que estaba en el sótano de un local que constaba de dos plantas.