Mamdani jura como alcalde de Nueva York con el reto de abaratar la vida en la ciudad

La vivienda, el transporte público, la protección de la infancia y la pelea por amarrar a tierra la cesta de la compra son los cuatro puntos cardinales del programa de Zorham Mamdani para los cuatro próximos años en Nueva York. El que ya está considerado como el alcalde «más rojo» de la Gran Manzana —le apadrina este jueves Bernie Sanders en la escalinata del Ayuntamiento— tiene por delante una compleja campaña para implantar sus audaces medidas sociales, pero además jugará un importante papel estratégico a nivel nacional. Zohran Mamdani se ha convertido esta pasada medianoche (las seis de la mañana en España) en el alcalde número 112 de Nueva York. Lo ha hecho del mismo modo en que promete conducir la ciudad más grande de Estados Unidos. Como una «nueva era».

A diferencia de lo establecido por la tradición, su equipo ha previsto hoy dos ceremonias para festejar su juramentación. La primera de ellas, privada, ha sido ante su familia, un reducido grupo de invitados y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que le tomó juramento en una histórica estación de metro abandonada hace 80 años nada más caer la bola de Nochevieja en Times Square. Hay algo de simbólico en este hecho. Letitia James sentó en el banquillo al grupo empresarial de Donald Trump antes de que éste llegara a la Casa Blanca. Y éste no lo ha perdonado. La fiscal ha eludido la persecución del Departamento de Justicia republicano durante este 2025 en que ha sido sometida a dos investigaciones ordenadas por el presidente de EE UU para sacarla del cargo. Mamdani ha elegido un marco inédito para la ceremonia: la estación Old City Hall, excavada bajo el Ayuntamiento y una de las 28 originales de la red de metro neoyorquina. Abrió sus puertas en 1904 y dejó de funcionar en 1945 por la falta de usuarios. Una vez terminada la tradicional cuenta regresiva para despedir el año, los invitados gritaron «¡Feliz Año Nuevo!» y a continuación Mamdani juró sobre dos ejemplares del Corán que sostenía su esposa, Rama Duwaji. Uno de ellos pertenecía a su abuelo y el otro al historiador y escritor Arturo Schomburg. Es la primera vez que un alcalde de la Gran Manzana realiza el juramento de su cargo sobre el Corán. «Creo que es muy hermoso», dijo la madre del nuevo mandatario, la cineasta Mira Nair.