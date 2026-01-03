Trump: sería "difícil" para Machado liderar Venezuela porque no tiene "apoyo ni respeto"

Fotografía de archivo del 25 de julio de 2024 que muestra a los líderes opositores de Venezuela María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este sábado que "sería muy difícil" para la principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, presidir la nación suramericana tras la captura por parte de Washington del presidente Nicolás Maduro, al considerar que "no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país".

"Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario", afirmcó Trump sobre Machado en una rueda de prensa celebrada en su residencia personal de Mar-a-Lago horas después de ejecutarse el operativo para capturar en Caracas a Maduro y a la primera dama, Cilia Flores

El presidente estadounidense aseguró además que su Gobierno no ha estado recientemente en contacto con Machado, ganadora del Nobel de la Paz en 2025 y defensora de la campaña de presión del republicano sobre el chavismo.

La que fue precandidata por la Plataforma Unitaria para las presidenciales venezolanas de 2024 ha sido señalada en varias ocasiones como una aspirante a ocupar la presidencia si Maduro era derrocado.

En una entrevista que Trump otorgó horas antes de la rueda de prensa a la cadena FoxNews ya indicó que tendría que analizar la posible presidencia de Machado.

Machado, vista como la figura clave de la oposición venezolana, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2025 por su lucha por la democracia en su país. Tras conocerse la noticia, la activista y política dedicó el galardón a Trump, quien le ha agradecido en varias ocasiones por el gesto.

Al verse imposibilitada para presentarse como candidata por la coalición opositora, Machado dio su apoyo al exdiplomático Edmundo González, al que su plataforma y varios gobiernos internacionales reconocen como verdadero ganador de los comicios de julio de 2024 en los que Maduro se adjudicó la victoria.

Vuelta de Machado

La líder opositora y premio nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, llamó este sábado a los venezolanos a estar vigilantes hasta que se "concrete la transición" en Venezuela y aseguró que Edmundo González Urrutia "debe asumir de inmediato" el poder en el país, después de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro en medio de un ataque.

A través de un comunicado, compartido en su cuenta de X, Machado llamó a los venezolanos que están en su país a estar "listos para poner en marcha" algo que dijo anunciará "muy pronto" a través de sus canales oficiales, sin precisar detalles.

"Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa", prometió la nobel de la Paz.

La opositora manifestó que Estados Unidos ha "cumplido su promesa de hacer valer la ley" ante la "negativa" de Maduro a "aceptar una salida negociada".

"Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones", subrayó.

Machado reclama la victoria de González Urrutia, a quien da como ganador de las presidenciales del 28 de julio de 2024, y rechaza el resultado que otorgó el triunfo a Maduro.

"Esta es la hora de los ciudadanos (...). Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran", instó la exdiputada.

Por su parte, González Urrutia se dirigió a los venezolanos en estas horas que calificó como "decisivas" y dijo estar listo para la "gran operación de la reconstrucción" de Venezuela.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, aseguró este sábado que Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán juzgados en un tribunal federal de Nueva York y recordó la acusación formal que desde 2020 pesa sobre el mandatario del país caribeño por cuatro cargos, incluidos el de conspiración para el narcoterrorismo.

En un mensaje en la red social Truth Social, Trump confirmó hoy que EE.UU. ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".

El presidente estadounidense, Donald Trump, aclaró esta mañana que tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, esta noche su administración "va a gobernar" el país y que los líderes de un proceso de transición será su equipo de seguridad presente en su rueda de prensa, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, que ya ha hablado con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para iniciar el proceso político.

"Por un período de tiempo las personas que están detrás de mí gobernarán Venezuela", indicó Trump en una rueda de prensa en Mar-a-Lago junto con Rubio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el secretario del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y el director de la CIA, John Ratcliffe.

Trump matizó que el equipo de Washington que controlará Venezuela trabajará junto al pueblo venezolano para facilitar la transición tras la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, pero que estarán establecidos en el país para quedarse hasta asegurarse de que es el fin del chavismo y una "transición apropiada" tiene lugar.

En una conferencia de prensa histórica, Trump no dejó claro quién será su interlocutor en Caracas: "nadie va a tomar el poder. Tienen un vicepresidente (Delcy Rodríguez) que ha sido elegida por Maduro y ahora mismo ella es la vicepresidenta y supongo que es ahora la presidenta", al tiempo que evitó hablar de la líder opositora María Corina Machado como interlocutora.

"Marco (Rubio) está trabajando directamente (con Delcy Rodríguez). Acaba de tener una conversación con ella y ella está esencialmente dispuesta a hacer lo que consideramos necesario para hacer Venezuela grande de nuevo", añadió Trump.

"Vamos a gobernar Venezuela; vamos a rescatarla. Es un país muerto", dijo Trump, quien aseguró que van a poner "Venezuela con esteroides".