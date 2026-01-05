Trump se servirá de Delcy Rodríguez para acometer el ‘harakiri’ de los chavistas

Publicado por Agencias Washington Creado: Actualizado:

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pasa su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, tras ser capturado hace menos de 24 horas por Estados Unidos en Caracas, donde su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, recibió la orden del Tribunal Supremo venezolano de asumir como presidenta encargada del país. El presidente venezolano aterrizó en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar situado en el norte del estado de Nueva York, rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad, que lo acompañó luego a una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos, donde fue procesado, y finalmente al centro de detención federal. El presidente venezolano, acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que este sábado hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal, afrontará en un tribunal federal cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas. Se espera que el siguiente paso en su caso tenga lugar en los próximos días ante un juez federal en Manhattan. En Caracas, el vacío de poder ha empujado a las instituciones del país a reestructurarse y ha encontrado en Delcy Rodríguez una figura que encarna el chavismo y que parece tener una línea de diálogo abierta con Washington. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ordenó la noche de este sábado que la vicepresidenta ejecutiva asuma como presidenta encargada, la primera mujer en la historia del país suramericano en encabezar el Ejecutivo, «con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación».

En un pronunciamiento anterior, Rodríguez insistió en que el único presidente del país es Maduro, pero también reiteró su disposición a dialogar con Estados Unidos con una «agenda constructiva». Trump declaró que no desplegará tropas en Venezuela si Rodríguez hace lo que Washington quiere y el seecretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró este domingo que Delcy Rodríguez es alguien con quien sí se puede negociar, a diferencia de Nicolás Maduro, quien rompía cualquier acuerdo establecido con Estados Unidos. «La diferencia es que la persona que estaba a cargo (Maduro), aunque no legítimamente en el pasado, no era alguien con quien se pudiera trabajar. Simplemente no podíamos trabajar con él», manifestó Rubio al canal CBS. Rubio manifestó que Estados Unidos le ofreció «múltiples ocasiones la oportunidad de retirarse de la escena de manera positiva». El republicano recalcó que el líder chavista «eligió no hacerlo, pero su número dos (Rodríguez) ahora dirige el país». «Su número dos es alguien con quien se puede trabajar», aseguró.

Por su parte, el ministro de Defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino López, ha comparecido este domingo en rueda de prensa y ha subrayado que las Fuerzas Armadas garantizan la continuidad constitucional avalando a Delcy Rodríguez como presidenta en funciones. «La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha garantizado en perfecta unidad con el pueblo, la continuidad democrática de Venezuela y lo seguirá haciendo. Porque el orden, la paz es nuestro puerto, es nuestro puerto decía Bolívar», ha afirmado Padrino en una comparecencia ante la población. «Así que la patria continúa», ha remachado. Lo mismo ha ocurrido con el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que ha avalado la declaración del estado de conmoción exterior y designa a Delcy Rodríguez como encargada de las funciones de la Jefatura del Estado. «La decisión de la Sala Constitucional (...) designa a la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, para asumir en condición de encargada todas las atribuciones, deberes, y facultades como presidente de la República Bolivariana de Venezuela», recuerda Padrino. «Respaldamos plenamente el Decreto de Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, previamente suscrito», ha remachado. Padrino ha subrayado que «el Gobierno bolivariano garantizará la gobernabilidad del país».