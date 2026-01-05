Maduro se declara no culpable mientras Delcy Rodríguez asume como presidenta encargada.

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Redacción Internacional, 5 ene (EFE).- Nicolás Maduro se declaró no culpable de todos los cargos y afirmó que sigue siendo el presidente de Venezuela en su primera comparecencia este lunes ante un tribunal federal de Nueva York, mientras que Delcy Rodríguez juró como mandataria encargada de Venezuela ante el Parlamento nacional.

Entretanto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mantuvo un intenso debate sin conclusiones sobre la operación militar estadounidense y la captura de Maduro del pasado sábado junto a su esposa, Cilia Flores.

La Comisión Europea pidió una transición democrática en Venezuela que incluya a los líderes de la oposición María Corina Machado y Edmundo González, en una jornada aún marcada por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, del domingo sobre Cuba, Colombia y Groenlandia.

Maduro afirma que es "un prisionero de guerra"

Nicolás Maduro llegó hoy junto a su mujer, Cilia Flores, al tribunal federal del sur de Nueva York, en Manhattan, donde compareció por primera vez ante el juez a las 12.00 hora local (17.00 GMT), tras ser capturado el pasado sábado por EE.UU.

Tanto Maduro como su esposa se declararon no culpables de todos los cargos de los que les acusa y el mandatario afirmó que sigue siendo el presidente de Venezuela y que es "un prisionero de guerra" y ha sido "secuestrado".

El abogado de Maduro, Barry Pollack, informó al tribunal de Nueva York de que por el momento no solicitará la libertad bajo fianza para su defendido, aunque no descartó hacerlo más adelante.

Por su parte, el abogado de Flores aseguró que ella sufrió "lesiones importantes durante su arresto", aunque no las detalló.

Los cargos de los que se acusa a Maduro son conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y para usar esas armas.

Tras esta primera audiencia, instruida por el juez federal Alvin K. Hellerstein, de 92 años, el tribunal determinó que el 17 de marzo se celebrará la siguiente sesión.

Posturas enfrentadas en el Consejo de Seguridad

Mientras Maduro comparecía, muy cerca de allí, en el Consejo de Seguridad de la ONU se produjo una confrontación de posturas contrapuestas, sin conclusiones, entre países partidarios o defensores de la acción estadounidense.

Antes de esa sesión de urgencia, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su "profunda preocupación" por la acción militar de EE.UU. en Venezuela y llamó al Consejo de Seguridad a respetar el derecho internacional.

Ya durante la reunión, Rusia condenó la "operación criminal" de Estados Unidos en Venezuela y exigió la liberación "inmediata" de Maduro y de Flores, mientras que China consideró que Washington "pisoteó la soberanía venezolana y sus derechos e intereses legítimos" con esa captura.

El embajador estadounidense, Mike Waltz, negó que su país esté en guerra con Venezuela y descartó que la detención de Maduro y la posterior decisión de gobernar el país hasta que haya una transición política suponga una ocupación: "No hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando ningún país", aseguró

La mayoría de países latinoamericanos condenaron el ataque de EE.UU a Venezuela. Brasil rechazó la creación de "protectorados", México afirmó que el ataque estadounidense pone en "grave riesgo" la estabilidad política y la seguridad de América Latina y el Caribe, Colombia denunció que el episodio "viola el derecho internacional" y Cuba lo calificó de acto "inaceptable y bárbaro".

Al contrario, el embajador argentino expresó el apoyo del Gobierno de Javier Milei al ataque estadounidense y agregó que Argentina está "lista" para contribuir en la transición de Venezuela.

Mientras que el embajador de Venezuela denunció la "violación flagrante" de la carta de la ONU y del derecho internacional por parte de EE.UU.

La comisión de los hijos de Maduro

Los cuatro hijos de Nicolás Maduro y Cilia Flores formaron este lunes una comisión de alto nivel que gestionará ante EE.UU. su liberación y que estará liderada por Jorge Rodríguez, hermano de la nueva presidenta encargada y que hoy fue reelegido como presidente del Parlamento, en el primer día de la nueva legislatura 2026-31.

Durante la reunión del Consejo de Ministros que decidió la creación de esa comisión, el ministro de Información, Freddy Ñáñez, aseguró que el país se encuentra en "absoluta paz".

Reacciones internacionales y de la oposición

La líder opositora venezolana María Corina Machado expresó este lunes que "la libertad" de su país "está cerca", en un mensaje que publicó en redes sociales.

Machado también agradeció a Donald Trump por su "firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley" y aseguró que Venezuela será "el principal aliado" de Washington.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que "por ahora" no tiene prevista una llamada con Donald Trump y descartó una "invasión" de Estados Unidos a su país: "El problema de la violencia en México derivada de la delincuencia organizada no se resuelve con una intervención".

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, amenazó con volver a tomar las armas para defender la soberanía de su país de la "amenaza ilegítima" de Trump si fuera necesario: "Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero", afirmó Petro en su cuenta de X.