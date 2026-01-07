La CIA determinó que los leales a Maduro garantizarían mejor la estabilidad del país

Publicado por Agencias Washington Creado: Actualizado:

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de respaldar a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en lugar de a la líder opositora María Corina Machado tras la captura de Nicolás Maduro, se basó en una evaluación clasificada de la CIA y en el asesoramiento de altos funcionarios como el secretario de Estado, Marco Rubio, según informaron The Wall Street Journal (WSJ) y The New York Times. Según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por el WSJ, una reciente evaluación de inteligencia presentada a Trump y a un círculo reducido de su administración concluyó que los leales al régimen eran los «mejor posicionados» para liderar un gobierno provisional en Caracas y mantener la estabilidad a corto plazo. El análisis de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) determinó que figuras clave del chavismo, incluida Rodríguez, podrían mantener el orden, mientras que la oposición —liderada por Machado y Edmundo González, ampliamente considerado como el verdadero ganador de las elecciones de 2024 contra Maduro— tendría dificultades para gobernar. El New York Times añade que, además del informe de inteligencia, la postura de Rubio fue determinante. El jefe de la diplomacia estadounidense argumentó que respaldar a la oposición podría desestabilizar aún más el país y requerir una presencia militar estadounidense más robusta. El medio apunta que este giro ha puesto en una situación difícil a los congresistas republicanos de Florida, como Mario Díaz-Balart, quienes se han visto obligados a reiterar su apoyo a Machado. Maduro, extraditado a la ciudad de Nueva York, compareció ante el tribunal el lunes para enfrentar cargos federales de narcotrafico, entre otros, y se declaró inocente.

El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó este lunes una convocatoria de elecciones en Venezuela en los próximos 30 días hasta que el país andino «recupere su salud». El mandatario dibujó una transición en Venezuela a más largo plazo y volvió a insistir en que la prioridad es reparar las infraestructuras del país. «Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. No hay forma de que la gente pueda votar», dijo Trump al ser preguntado sobre la posibilidad de comicios en el plazo de un mes. «No, llevará un tiempo. Tenemos que ayudar al país a recuperarse», sentenció Además, considera que Delcy Rodríguez, está «cooperando» con las autoridades estadounidenses. «Tengo la sensación de que está cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que ama a su paísy quiere que su país sobreviva».

