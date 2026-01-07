Sánchez acepta desplegar tropas españolas en la misión de paz

Publicado por Agencias París Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, abrió este martes la puerta a que militares españoles participen en una hipotética misión de paz en territorio ucraniano. Sánchez anunció en rueda de prensa en París, tras participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania, que el próximo lunes comenzará una ronda con los representantes de los grupos parlamentarios para plantearles su opinión sobre la contribución de España ante un horizonte de paz en ese país. Una contribución que ha dicho que considera que debe ser tanto desde el punto de vista de la reconstrucción como militarmente. Ante la pregunta de si prevé que, en consecuencia, pueda haber militares españoles en una posible misión de paz, aseguró que está dispuesto, como ha hecho España «en otras latitudes», a colaborar con la paz con la presencia de las fuerzas armadas españolas. «Si lo hemos hecho en otras latitudes, cómo no lo vamos a hacer en Europa», afirmó.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que la reunión, en la que participó por primera vez Estados Unidos, marca un «avance significativo hacia una paz sólida y duradera» en Ucrania y reconoce la «convergencia» de todos los aliados de Kiev para construir una arquitectura de seguridad robusta para el país. Macron anunció también el establecimiento de una unidad de coordinación que integrará plenamente a todas las fuerzas armadas pertinentes y facilitará la coordinación entre la Coalición de Voluntarios, Estados Unidos y Ucrania. La UE mostró su disposición a ofrecer «garantías política y jurídicamente vinculantes» a Ucrania «una vez que entre en vigor el alto el fuego", así como a «contribuir en los esfuerzos para asegurar unas garantías de seguridad» al país «ante cualquier acuerdo para una paz duradera». "Estamos dispuestos a comprometernos con un sistema de garantías política y jurídicamente vinculantes que se activará una vez que entre en vigor el alto el fuego. La UE contribuirá a los esfuerzos para asegurar las garantías de seguridad que Ucrania necesita para cualquier acuerdo para una paz duradera", dijo el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en una publicación en la red social X tras la reunión de la Coalición de Voluntarios en París. El político portugués también mostró la disposición de la institución europea de «apoyar el avance de Ucrania en su camino hacia la adhesión", lo que consideró «un elemento clave de su prosperidad futura", y recordó el préstamo de 90.000 millones de euros aprobado en la cumbre de líderes europeos del pasado diciembre para cubrir sus necesidades financieras en los próximos dos años. El presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha acudido a la cumbre de líderes en París con un objetivo claro: lograr compromisos concretos de garantías de seguridad ante una posible paz en Ucrania que blinden al país frente a posibles futuros ataques de Rusia.