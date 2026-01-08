Rubio dice que hablará sobre Groenlandia con diplomáticos daneses la próxima semana

Publicado por Agencias Washngton Creado: Actualizado:

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció este miércoles que se reunirá la semana próxima con diplomáticos daneses para conversar sobre Groenlandia, territorio que depende de Copenhague y que Washington sigue afirmando que quiere anexionarse. «Me reuniré con ellos la semana próxima», dijo en declaraciones a la prensa en los pasillos del Capitolio el secretario de Estado al ser preguntado sobre por qué el Gobierno del presidente Donald Trump no ha aceptado la petición de Dinamarca para hablar sobre la isla. «No estoy aquí para hablar sobre Dinamarca o sobre intervención militar», dijo Rubio al ser preguntado por el posible uso de la fuerza para controlar Groenlandia sugerido desde Washington y para explicar que la sesión informativa que mantuvo hoy con congresistas se centró en la reciente operación para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro. Desde el inicio de su mandato en enero de 2025, Trump ha insistido en diferentes ocasiones en la posibilidad de tomar el control de la isla y el asunto vuelve a estar en el foco después de la captura en Caracas de Maduro y de Washington subrayara que empleará la fuerza si es necesario para garantizar su seguridad nacional. El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, ha abogado este miércoles por adoptar una «respuesta conjunta» desde Europa a las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Groenlandia, un territorio que insiste en reclamar alegando motivos de seguridad para Estados Unidos. «Queremos tomar medidas, pero queremos dar una respuesta conjunta con los socios europeos. Cualquier forma de intimidación, independientemente de cuál sea su origen, es abordada, y estamos preparando una respuesta», ha explicado el jefe de la diplomacia francesa durante una entrevista con la emisora Radio France. Así, ha señalado que «a medida que crece la intimidación», Francia «quiere tomar medidas al respecto», pero «lo hará junto a sus socios europeos». «Esa es la razón por la que nos reunimos hoy con nuestros colegas de Polonia y Alemania en el formato de Weimar. Vamos a abordar también esta cuestión», ha aclarado. No obstante, ha afirmado que no desea verse envuelto en «especulaciones diplomáticas». «No tendría ningún sentido para un país de la OTAN atacar otro de la Alianza. Sería un sinsentido y va en contra de los intereses de Estados Unidos», ha declarado.

