Starmer y la Otan median con Trump y Dinamarca sobre Groenlandia

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, abordó ayer con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; el secretario general de la Otan , Mark Rutte y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, la «creciente amenaza» rusa en el Ártico. De acuerdo con varios comunicados de Downing Street —residencia oficial y oficina del primer ministro británico-, Starmer mantuvo sendas llamadas telefónicas ayer por la tarde con los tres líderes, la segunda en menos de 24 horas en el caso de Trump.

Trump y Starmer departieron sobre la «seguridad euroatlántica y coincidieron en la necesidad de disuadir a una creciente y agresiva Rusia en el Ártico», indicó Downing Street. En esta línea, Starmer trasladó a Trump que, si bien los aliados europeos han dado pasos adelante en los últimos meses para defender los intereses euroatlánticos, «se podría hacer más para proteger la zona».

En la llamada anterior entre ambos líderes, que se produjo la noche del pasado miércoles, Starmer «expuso» ante el mandatario estadounidense su postura sobre Groenlandia, después de que la Casa Blanca admitiese que estaba explorando opciones para tomar el control de la isla, actualmente parte de Dinamarca.

En declaraciones previas, Starmer ha defendido que las decisiones sobre el futuro de Groenlandia deben recaer únicamente en Dinamarca y los groenlandeses.

Ayer, el primer ministro británico hizo lo propio con su homóloga danesa, a la que le «reiteró» su posición sobre Groenlandia, según Downing Street, y con la que estuvo de acuerdo en que la Otan debería «intensificar su presencia» en la zona para proteger los intereses euroatlánticos.

Starmer también conversó ayer con Rutte, quién acogió con «satisfacción» las conversaciones sobre cómo los miembros de la Alianza podrían salvaguardar mejor la región ártica de las «crecientes amenazas rusas».

Sin abandonar Rusia, Starmer y Rutte también celebraron los últimos avances de la Coalición de Voluntarios y los «compromisos» adquiridos por los países en la última reunión de París e incidieron en que era «fundamental» que las garantías de seguridad para Ucrania asegurasen que Moscú nunca más pudiera invadir el país.

Groenlandia y Dinamarca ven la reunión anunciada para la próxima semana por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, como una oportunidad para rebajar la tensión creada por el reiterado interés del presidente estadounidense, Donald Trump, en hacerse con este territorio autónomo danés.

"Este es el diálogo que es necesario y que el Gobierno ha pedido, junto con el Ejecutivo groenlandés", dijo este jueves el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, quien resaltó que «ahora tendremos la posibilidad de hablar directamente entre nosotros en vez de hacerlo a través de los medios».

Está previsto que en la reunión con Rubio participen su homólogo danés, Lars Løkke Rasmussen, y la consejera groenlandesa para Asuntos Exteriores, Vivian Motzfeldt.

La Casa Blanca insistió la víspera en que la diplomacia es la primera opción de Trump para tomar el control de Groenlandia, aunque sin descartar otros escenarios como una acción militar.