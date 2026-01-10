El Rey y Sánchez reclaman una transición democrática para Venezuela

El rey Felipe VI y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares (3i), entre otras autoridades, durante la clausura este martes de la IX Conferencia de Embajadores de España, evento que reúne a los 130 altos representantes del país acreditados en el mundo en un contexto marcado por la crisis en Oriente Medio, la guerra de Ucrania y el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca.EFE/ Daniel González

La diplomacia española vivió este viernes una tarde frenética de llamadas telefónicas hacia el otro lado del Atlántico. Pedro Sánchez se puso en contacto por primera vez desde la captura de Nicolás Maduro con el nuevo Gobierno de Venezuela que lidera de forma interina Delcy Rodríguez. Le trasladó, como señaló posteriormente en sus redes sociales, el respaldo de España a una «transición pacífica, dialogada y democrática» en el país caribeño que, fuera de injerencias externas, esté «liderada por los propios venezolanos». «Queremos acompañar al país en esta nueva etapa y contribuir a acercar posiciones", insistió.

Sánchez también desveló que esta semana ha mantenido contactos también con los presidentes de Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, a los que recordó que "América Latina cuenta con el apoyo de España". Una mano tendida que llega en un momento volátil en el que Donald Trump amenaza a regiones como Groenlandia o las propias Colombia y México.

No fue la única interlocución que mantuvo el jefe del Ejecutivo. También conversó con Edmundo González, el candidato de la oposición en las últimas elecciones presidenciales en Venezuela y asilado en Madrid desde el verano de 2024. La llamada entre ambos se produjo horas después de la llegada a España de los cinco presos liberados por la administración venezolana el día antes, y durante la misma, González abogó por la liberación de todos los presos políticos en el país sudamericano.

"Gestos tácticos" En la conversación -que duró 17 minutos según desveló el propio González- es líder opositor manifestó que "la comunidad internacional -y España en particular- conoce bien la diferencia entre gestos tácticos y compromisos reales con la democracia y el Estado de derecho". También reivindicó que Venezuela necesita una transición "real".

Paralelamente, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, llamaba al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, para hablar sobre Venezuela, Ucrania y Gaza. Una conversación que desarrolló durante una media hora y en la que se trató también la situación de Repsol en el país sudamericano. Por la mañana, Felipe VI había reforzado la propuesta del Gobierno de defender "una verdadera transición democrática" como salida para que el pueblo venezolano pueda decidir su futuro en un momento de crisis. El Rey apostó porque los venezolanos sean "los únicos protagonistas de su propio destino".

Lo hizo durante la clausura de la X Conferencia de Embajadores que se celebró en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Frente a un auditorio formado por los 130 embajadores españoles acreditados en el extranjero, el monarca destacó los vínculos que existen entre España y Venezuela como "naciones hermanas" y mostró su "alegría" por la liberación de cinco compatriotas.

Felipe VI también defendió que no se puede permitir "ni con la palabra ni con el silencio" la "conculcación sistemática" que, a su juicio, se está produciendo del Derecho Internacional.