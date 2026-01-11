Groenlandia: "Por las buenas o por las malas"

Trump ayer, en la Casa Blanca en la reunión con las petroleras mundiales.JIM LO SCALZO

El presidente de EE UU, Donald Trump, aseguró ayer que no va a permitir «que Rusia o China ocupen Groenlandia» por lo que ha decidido «hacer algo» con esta isla del Ártico, «ya sea por las buenas o por las malas». Trump insistió en varias ocasiones a los medios de comunicación en la Casa Blanca que Estados Unidos hará algo en Groenlandia, «les guste o no,» porque si no el territorio danés será conquistado por Rusia y China.

El presidente estadounidense planteó que EE UU necesita controlar la isla por razones de seguridad porque «ahora mismo alrededor de Groenlandia hay destructores rusos, hay destructores chinos y, además, hay submarinos rusos por todas partes». Además, cuestionó la soberanía de Dinamarca sobre el territorio al afirmar que, aunque admira al país nórdico, «el hecho de que desembarcaran allí con un barco hace 500 años no significa que sean dueños de esa tierra».

«Me gustaría llegar a un acuerdo, ya sabe, por las buenas; pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas», repitió, rechazando la idea de que sea posible cualquier otro arreglo que no suponga el control de Groenlandia. «Porque cuando lo poseemos, lo defendemos. No se defienden los arrendamientos de la misma manera: hay que ser propietario», dijo.

«Los países tienen que tener propiedad; y se defiende la propiedad, no se defienden los arrendamientos; y tendremos que defender Groenlandia», continuó.

El líder estadounidense también intentó clarificar que las posibles acciones de EE U. en Groenlandia, que según la Casa Blanca pueden incluir el uso de las fuerzas armadas del país para hacerse con el territorio danés, no suponen que esté en contra de la Otan. «La Otan tiene que entender que yo estoy totalmente a favor de la Otan . Yo salvé a la Otan . Si no fuera por mí, ahora mismo no tendrían Otan», afirmó. Trump terminó señalando que mantiene buenas relaciones con los líderes de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladímir Putin, aunque con este último está «muy decepcionado».

Trump no sólo despierta temores en la isla ártica, donde los líderes de los partidos se muestran unidos, sino también en Dinamarca: cuatro de cada diez ciudadanos cree que habrá invasión.

Trump genera inquietud entre daneses y groenlandeses

Las reiteradas declaraciones del presidente de EE. UU., Donald Trump, de que se hará como sea con el territorio autónomo danés de Groenlandia no solo despierta temores en la isla ártica, donde los líderes de todos lo partidos se muestran unidos en su rechazo a esa pretensión, sino también en Dinamarca, donde casi cuatro de cada diez ciudadanos cree que habrá una invasión.

"No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses", señalaron los líderes de los cinco partidos groenlandeses en un comunicado, incluido el líder del Naleraq -segunda fuerza en el Parlamento y la que más comprensiva se ha mostrado hacia Estados Unidos, Pele Broberg.

Los políticos electos por el pueblo, insistieron en que el futuro de la isla debe ser decidido por los groenlandeses y ese diálogo se hace en base al derecho internacional y el Estatuto de Autonomía de 2009, que reconoce el derecho a la autodeterminación a través de un referendo.

"Tenemos que decidir el futuro de nuestro país por nosotros mismos, sin presiones para una decisión rápida, retrasos o interferencias de otros países", insistieron.

Los políticos de la isla, gobernada por el liberal Jens-Frederik Nielsen en un ejecutivo que agrupa a cuatro de los cinco partidos con representación parlamentaria y todo el independentismo moderado, manifestaron su unidad en torno al rechazo a las aspiraciones de Trump, después de sus últimas declaraciones el viernes.

La insistencia de Trump en querer hacerse con Groenlandia está generando miedo en el territorio, donde no hay interés en convertirse en parte de Estados Unidos, a juzgar por una encuesta publicada el año pasado, en la que el 85 % rechazaba ser parte de EE. UU. y solo el 6 % se mostraba a favor.

"Tenemos miedo. Da miedo ver cuánta presión ha recaído sobre Groenlandia", dijo a la cadena de televisión danesa 'TV2' Aia Lyberth Jeppson, una groenlandesa que estudia en Dinamarca.

Masaana Egede, redactor jefe del medio groenlandés 'Semitsaq', también dijo a la misma fuente que la situación actual implica que "algunos groenlandeses no pueden dormir".

Las continuas declaraciones del presidente estadounidense también han despertado temores en Dinamarca, que cubre cerca de la mitad del presupuesto de la isla de unos 57.000 habitantes.

Casi cuatro de cada diez daneses creen que EE. UU. invadirá el territorio autónomo danés durante la presidencia de Trump, según una encuesta de Voxmeter efectuada para la agencia Ritzau y publicada este sábado.

Casi un 40 % cree que habrá una invasión

En concreto, el 38 % afirma creer que Estados Unidos tomará el control de la isla ártica por la fuerza, frente a un 28,6 % que cree que eso no ocurrirá.

En Copenhague, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que pidió el pasado lunes a Trump que se deje de amenazas y advirtió del fin de la OTAN si un aliado como EE. UU. invadiese a otro, se ha mantenido en silencio en los últimos días ante las reiteradas declaraciones del mandatario estadounidense.

El Gobierno de Dinamarca y Groenlandia están a la espera de la reunión prevista para la próxima semana con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, quien ha dicho que la diplomacia sigue siendo la "primera opción" frente a una intervención militar.

Según Broberg, el líder del partido independentista de Groenlandia Naleraq, solo los groenlandeses tienen la clave para "rebajar la temperatura" en la situación altamente tensa, por lo que cree que Vivian Motzfeldt, la jefa de la diplomacia groenlandesa, debería reunirse sola con Rubio.

"Depende de los groenlandeses lo que el pueblo groenlandés quiera. No tiene nada que ver con Dinamarca", subrayó este sábado a 'TV 2'.

A la vez expresó su esperanza de que EE. UU. pueda ofrecer a Groenlandia un camino hacia la independencia, en el que los groenlandeses estén "bajo la protección» de Estados Unidos".