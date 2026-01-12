Maduro desde la cárcel de Nueva York: «Estamos bien, somos unos luchadores»

Una mujer sostiene un cartel durante una manifestación este sábado, en Caracas (Venezuela). Simpatizantes chavistas se movilizaron en distintas zonas de Caracas y en varias regiones de Venezuela para exigir a Estados Unidos la liberación y el regreso del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, capturados hace una semana por fuerzas del país norteamericano en medio de una serie de ataques.EFE/ Boris Vergara

Publicado por J. Gómez Peña Madrid Creado: Actualizado:

Desde la cárcel de Nueva York donde permanece detenido junto a su esposa, Cilia Flores, el expresidente venezolano Nicolás Maduro ha declarado que los dos están «bien» y que son «unos luchadores». Lo ha desvelado el hijo del líder chavista, el parlamentario Nicolás Maduro Guerra, tras hablar con los abogados del exmandatario caribeño capturado por un comando especial de Estados Unidos hace una semana en su residencia oficial de Caracas.

El medio estatal Venezolana de Televisión (VTV) ha informado ayer de que el hijo de Maduro se reunió con integrantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y «transmitió un mensaje de fortaleza» por parte de su padre y Flores. Los dos fueron capturados el 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses.

«Los abogados nos han dicho que está fuerte. Pidió que no estemos tristes», ha asegurado Maduro Guerra, citado en la nota de VTV. El diputado ha denunciado que contra Maduro «se empleó una fuerza desproporcionada, al no poder vencerlo por otras vías». Aun así, se mantiene «moralmente íntegro y fuerte» y desde la celda asegura que «su liderazgo no ha sido doblegado a pesar de las circunstancias que enfrenta en territorio estadounidense».

Nicolás Maduro y Cilia Flores son reos en una cárcel federal de Brooklyn, en Nueva York, mientras esperan sentencia por tráfico de drogas y tenencia de armas. Es un centro penitenciario descrito por otros reclusos como «inhumano». Algunos jueces se niegan a enviar allí a los condenados por las condiciones en la que se encuentran las instalaciones. Fundado en 1994, el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn alberga a cerca de 1.300 hombres y mujeres. Es la única prisión para detenidos en espera de juicios federales en la ciudad de Nueva York. Está ubicada junto a un centro comercial en una zona industrial y con vistas a la Estatua de la Libertad. En 2020, un corte eléctrico dejó sin suministro y calefacción en pleno invierno a toda la población carcelaria. En 2021, otros presos se quejaron de aguas residuales y heces de animales en sus celdas. Tres años después, dos hombres fueron asesinados por compañeros de prisión que utilizaron armas elaboradas por ellos mismos. Mitchell Epner, exfiscal federal que ahora ejerce la defensa penal, asegura que todos los reclusos de esta cárcel corren el riesgo de ser agredidos. Ese peligro es mayor para Maduro, que podría ser blanco de una banda o de un preso que busca ser leyenda.