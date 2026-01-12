Trump va ahora a por Cuba

Publicado por J. Gómez Peña Madrid Creado: Actualizado:

Donald Trump está desatado. Su política expansionista no tiene límites. El presidente de Estados Unidos se siente reforzado tras la intervención militar en Venezuela que acabó con la captura de Nicolás Maduro y no deja de sumar objetivos: Groenlandia, México, Colombia, Irán... Y Cuba, país con el que mantiene un largo litigio. A través de su red social, Truth, el magnate lanzó este domingo una amenaza clara sobre la isla caribeña. Va a por ella.

El mensaje lo deja claro. «Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela. A cambio, proporcionó «servicios de seguridad» a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no! La mayoría de esos cubanos han muerto tras el ataque estadounidense de la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años. Venezuela ahora cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerlos, y los protegeremos. ¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡CERO! Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Gracias por su atención en este asunto. Presidente DJT", dejó escrito.

Durante los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Venezuela ha sido unos de los escasos sostenes económicos con los que ha contado Cuba. La isla, controlada por el régimen castrista, sobrevive entre apagones energéticos y falta de comida y medicinas. La situación es límite. Y empeorará sin los fondos y el combustible de Caracas. Trump, también en una conversación a través de las redes sociales, fue más allá y respondió así a un usuario que situaba a Marco Rubio, actual secretario de Estado de EE UU, como nuevo presidente de Cuba. «Me suena bien", asistió el inquilino de la Casa Blanca. Rubio, de origen cubano, pertenece a la diáspora que huyó de la isla y se afincó en Estados Unidos.

Trump está convencido de que Cuba «se va a hundir». En la década de los noventa el siglo pasado, tras la caída de la Unión Soviética, el gobierno castrista perdió a su gran aliado y el país entró en una profunda crisis. Ahora aún es peor. Los cortes de luz son de hasta 15 horas al día. Las centrales eléctricas, viejas y sin mantenimiento, se caen a pedazos. A los medicamentos es casi imposible acceder si no llegan desde familiares afincados en el extranjero.

Y sin energía no se pueden conservar muchos alimentos. Los pocos que hay. Las cartillas de racionamiento mensuales para abastecerse de arroz, legumbres y leche han pasado de durar apenas diez días a ser prácticamente inservibles. Las alacenas de las tiendas gubernamentales están vacías. Tampoco hay gasolina. Para llenar el depósito hay que concertar una cita a través de una aplicación y la espera puede prolongarse semanas.

Ya hay movimientos para sustentar la presión de Trump. El Ejército estadounidense ha reducido el volumen de la flota que mantiene desplegada frente a las costas de Venezuela desde el verano, una vez detenido Maduro, y ha trasladado dos buques de transporte anfibio a aguas al norte de Cuba, según informa el diario The New York Times.

En respuesta, el Gobierno cubano asegura que no va a «vender el país ni a ceder ante la amenaza y el chantaje» de EE UU. El canciller Bruno Rodríguez hizo este pronunciamiento en las redes sociales después de participar en un acto de homenaje en Caracas a los 32 militares de la isla que murieron durante la operación estadounidense para capturar al presidente venezolano. «Los cubanos no vamos a renunciar a la prerrogativa inalienable con la que construimos nuestro propio destino, en paz con el resto del mundo", recalcó.

"A Cuba la vamos a defender. Quien nos conoce sabe que es un compromiso firme", animó. Desde hace décadas, el castrismo achaca su penuria económica al bloqueo estadounidense que asfixia su capacidad para acceder a los mercados mundiales.