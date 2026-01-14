Todos pendientes de Erfan Soltani, el primer condenado a la horca

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La comunidad internacional esperaba el martes por la noche (hora española, ya de madrugada en Irán) una señal de piedad del régimen iraní con Erfan Soltani, un joven de 26 años arrestado durante las protestas en el país y condenado a ser ejecutado en la horca este mismo miércoles. Su caso se ha convertido en un símbolo de la represión más atroz concebida por un Gobierno que ya ha disparado fuego real contra los manifestantes y detenido a más de 10.000 personas. Muchas están a punto de sentarse en el banquillo.

Erfan fue detenido el pasado 8 de enero a pocos metros de su domicilio de Fardis, una localidad unida al cinturón industrial de la provincia de Alborz. Su familia no supo nada de su destino hasta cuatro días después, cuando las autoridades le informaron que ya había sido juzgado y sentenciado a muerte en un juicio exprés. "Nunca habíamos presenciado un caso con tanta rapidez. El Gobierno está utilizando todas las tácticas a su alcance para reprimir a la gente y sembrar el miedo", declaró a la cadena británica BBC un portavoz de la ONG kurdo-iraní Hengaw.

El movimiento antigubernamental aseguró que el joven fue objeto de un "proceso judicial rápido y opaco". El objetivo de la condena sería mostrar un castigo ejemplarizante a la sociedad iraní y, en especial, a las multitudes que protestan contra el régimen de los ayatolás. Según fuentes iraníes, Soltani cometió un delito de "enemistad contra Dios", una fórmula que la Justicia del país ya anunció que aplicaría a los manifestantes -en su argot, "terroristas"- que agitan las calles contra el sistema teocrático de gobierno.

De llevarse a cabo, su ejecución supondrá una vuelta de tuerca al castigó de los ayatolás contra quienes cuestionan su continuidad. Irán contempla la pena de muerte y, de hecho, el año pasado la aplicó a más de mil condenados. Sin embargo, las ONG confían en que el régimen no dé el paso con Soltani, intimidado por la reacción que pudiera desencadenar en Estados Unidos y en un presidente, Donald Trump, que ha condenado taxativamente la muerte de centenares o miles de manifestantes en las calles.

Detenciones "arbitrarias" Precisamente, la embajada 'virtual' de EE UU en Irán instó el martes a sus compatriotas a abandonar el país "inmediatamente". En un mensaje aconsejó a sus nacionales salir por carretera ante las cancelaciones de las aerolíneas y el riesgo de que la represión "escale" hacia una mayor "violencia resultando en arrestos y heridos". El Ministerio de Exteriores francés emitió una alarma idéntica, se refirió al peligro de "detenciones arbitrarias" y urgió a sus compatriotas residentes en territorio persa a mantener un perfil bajo y ni siquiera "hacer vídeos o fotos".

Las reacciones internacionales contra la violencia del régimen se multiplican. España y Finlandia, por ejemplo, convocaron a los delegados diplomáticos persas para trasladarles su condena. "Irán debe cesar de inmediato la represión de las protestas pacíficas, las detenciones arbitrarias y las restricciones a la libertad de expresión", dijo el presidente Pedro Sánchez.