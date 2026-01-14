El presidente de Parlamento cifra en 400 las excarcelaciones en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Jorge Rodríguez, en una fotografía de archivo. EFE/ Ronald Peña R.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, afirmó este martes que se han producido más de 400 excarcelaciones de presos políticos en el país, y anticipó que continuarán como parte de lo que consideró un "gesto unilateral" del Gobierno de Delcy Rodríguez.

En una sesión del Parlamento, transmitida por el canal de Youtube ANTV, Rodríguez afirmó que "a la fecha van más de 400 personas excarceladas" contando desde unas primeras 160 liberaciones que ocurrieron el 23 de diciembre del 2024. Posteriormente, fuentes legislativas señalaron que se refería a diciembre de 2025.

Horas después, en un mensaje en Telegram, el funcionario reiteró que son "400 personas excarceladas" e insistió en que las primeras liberaciones tuvieron lugar a finales de 2024, "como un gesto -dijo- unilateral del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela".

Según las cifras proporcionadas por Rodríguez y el Gobierno de Venezuela, se han liberado 160 personas en diciembre de 2024; 99 en Navidad de 2025; 88 en Año Nuevo también de 2025 y 116 anunciadas este lunes.

Eso supone que desde diciembre de 2024 se han excarcelado 463 presos y desde diciembre de 2025 han sido 303.

Durante la sesión, el titular del Legislativo sostuvo que estas personas no son presos políticos sino políticos que incurrieron en "faltas contra la ley, contra la Constitución".

"Gente que pidió invasión, los complacieron; gente que pidió agresiones militares contra Venezuela, los complacieron; gente que promovió la violencia, la desunión, la división, y justamente para promover la convivencia pacífica y la unión nacional, de manera unilateral y a instancia del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, el Ejecutivo inició un proceso masivo de excarcelaciones", agregó.

Rodríguez indicó que pone a disposición "las listas" con los nombres de las personas liberadas, una exigencia constante entre ONG y familiares de presos políticos que aún no se ha materializado.

Este lunes, el Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela dio a conocer 116 "nuevas excarcelaciones" de personas presuntamente vinculadas -según una nota de ese despacho- con "hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación".

Asimismo, indicó que estas acciones forman parte del seguimiento a la "revisión integral de causas" ordenada por el mandatario Nicolás Maduro, capturado por fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero en Venezuela, y que ahora continúa la presidenta encargada.

El jueves pasado, Rodríguez anunció la liberación de un "número importante" de personas, tanto venezolanas como extranjeras, sin que ofreciera una cifra detallada y bajo qué condiciones recibirían esta medida.

Sin embargo, la ONG Foro Penal, que hasta el domingo computaba poco más de 800 presos políticos en Venezuela, contabilizaba este martes 56 excarcelaciones y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, registraba 76.