El Kremlin coincide con Trump en que Zelenski es el mayor obstáculo para la paz en Ucrania

Publicado por EFE Moscú Creado: Actualizado:

El Kremlin aseguró hoy que coincide con las declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, de que el principal obstáculo para la paz en Ucrania es el líder de ese país, Volodímir Zelenski.

"En eso podemos estar de acuerdo. Es efectivamente así", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su primera rueda de prensa telefónica de 2026.

Peskov reaccionó así a las declaraciones en las que Trump consideró que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha mostrado más voluntad que Zelenski a la hora de aceptar el plan de paz de Estados Unidos.

"La situación empeora cada día para el régimen de Kiev. Ya lo hemos dicho. Y la ventana para la toma de decisiones se está cerrando", señaló el portavoz.

Al respecto, Moscú no quiso confirmar que Moscú esté a favor del despliegue de tropas extranjeras en territorio del país vecino, si éstas incluyen a los países del Sur Global, como China.

El portavoz también expresó su confianza en que los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner mantengan en breve consultas en el Kremlin con el líder ruso, Vladímir Putin.

"El presidente Putin y la parte rusa mantienen su disposición (...) Esa postura es congruente", subrayó.

El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, recordó la víspera que Putin recibió a Witkoff en seis ocasiones en 2025 para abordar el arreglo pacífico en Ucrania.

"No se puede esperar ninguna paz sólida y duradera" si no se acuerdan las vías para acometer las "causas originales" del conflicto, subrayó Lavrov.

Rusia se niega a detener los combates en Ucrania, territorio que bombardea intensamente en las últimas semanas, lo que ha dejado a millones de personas con limitado acceso a la electricidad y la calefacción en medio del crudo invierno.