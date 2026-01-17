Trump castiga a los que no apoyen su plan para Groenlandia con aranceles

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incrementa la presión para hacerse con el control de Groenlandia, que es territorio autónomo de Dinamarca. Después de la reunión el jueves con representantes daneses y groenlandeses que acabó con la puesta en marcha de un grupo de trabajo para resolver la situación, este viernes el presidente de EE UU ha redoblado la presión al amenazar con aranceles a los países que no estén de acuerdo con su intención de anexionarse la isla. El dardo va dirigido contra Europa. En la actualidad, Washington aplica ya una tasa del 15% a la mayoría de los productos del Viejo Continente. «Quizás impondré un arancel a los países si no están de acuerdo con mi plan para Groenlandia», ha dicho el magnate republicano durante una reunión con agricultores en la Casa Blanca. Ha vuelto a insistir en que EE UU «necesita Groenlandia por seguridad nacional». Los países europeos han mostrado su apoyo a Dinamarca ante la presión de la administración estadounidense y su escalada retórica en torno a las pretensiones sobre el control de este punto estratégico en el Ártico. El enviado especial de la Casa Blanca para Groenlandia, Jeff Landry, ha anunciado que planea viajar a la isla en marzo. «Creo que debemos alcanzar un acuerdo. Finalmente, estamos teniendo un debate serio sobre cómo sería una asociación, una cooperación o una interlocución, una mejor relación con Groenlandia», ha asegurado durante una entrevista al canal conservador Fox News. Su objetivo es convencer a los groenlandeses de las ventajas de pasar a ser ciudadanos estadounidenses. Esto es, ofrecerá dineroy servicios a cambio de una mayor presencia militar del Pentágono y de tener acceso a las riquezas minerales de la isla. Como contrapeso a la campaña de Trump, una delegación de congresistas de EE UU se ha reunido este viernes en Copenhague con autoridades danesas, incuida la primera ministra, Mette Frederiksen, para rechazar la política expansionista de Trump en el Ártico. El miércoles, ante la Cárama, el exlíder de la mayoría republicana Mitch McConnell se opuso a la anexión de la isla porque aniquilaría la «confianza de aliados leales a cambio de ningún cambio significativo en el acceso de Estados Unidos al Ártico».

Tasas de quita y pon

En su ambición imperialista, Trump presume a menudo de disponer del ejército más poderoso del mundo y de tener las mejores armas. Dentro de ese arsenal y en el campo de batalla económico, el magnate esgrime a menudo un misil monetario: los aranceles. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, ha recurrido a esta herramienta política contra sus socios comerciales. Ha llegado a elevar el 50% las tasas sobre las importaciones de Brasil y India, como represalia por el tratamiento al expresidente Jair Bolsonaro y la compra de crudo ruso, respectivamente. Eso sí, cuando los países afectados por estas tasas se doblegan y asumen las directrices de Washington, Trump reduce esos aranceles. La advertencia del mandatario llega después de que Dinamarca anunciara el incremento su presencia militar en la isla para rebajar las inquietudes de Washington en torno a la seguridad de la zona ártica. Trump repite que si él no se queda con Groenlandia lo harán Rusia o China. Francia, Alemania, Suecia, el Reino Unido, Noruega, Finlandia y Países Bajos se han sumado a la misión militar danesa y ya han enviado o enviarán tropas a la isla, aunque, en total, apenas suman una decenas de efectivos.

La Casa Blanca menospreció el jueves estos movimientos, que no afectan «en absoluto» al objetivo de Trump de controlar Groenlandia, un territorio rico minerales y tierras raras, y clave para Washington de cara a crear la Cúpula antimisiles en previsión de un hipotético ataque de la república de Rusia.

