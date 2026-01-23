Trump presenta la nueva Gaza como si fuera Dubai: «Mirad esta preciosa propiedad»

Publicado por Efe Davos Creado: Actualizado:

Trump lanzó ayer su Junta de Paz en Davos, un organismo concebido inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales, arropado por una veintena de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los presidentes de Argentina y Paraguay y el primer ministro húngaro.

Para ello, el auditorio principal del Centro de Congresos de Davos se transformó para acoger asientos para los gobernantes de todos los países fundadores de esa Junta, así como una mesa en la que uno a uno fueron firmando el documento fundacional. Entre los gobiernos que se han apuntado desde el primer momento en la Junta para la Paz están varios de dudosa trayectoria democrática o que son innegablemente autoritarios, como Azervaiyán, Kazajistán o de régimen monárquico, como Arabia Saudí, Catar o Emiratos Árabes Unidos.

Durante la ceremonia, Kushner, también yerno de Trump, presentó la nueva fase del plan de paz para Gaza y aseguró que se está trabajando «con su nuevo gobierno» para la desmilitarización del grupo islamista Hamás, necesaria, dijo, para la reconstrucción del enclave.

El emisario mostró una serie de diapositivas para explicar el plan maestro que la Administración estadounidense propone para Gaza, una especie de nueva Dubai con rascacielos y urbanizaciones de lujo que empieza por la ciudad de Rafah (sur) y avanza hacia el norte, aunque no precisó ni plazos ni inversiones.

Como si fuera un desarrollo urbanístico, una de las diapositivas muestra el territorio de Gaza con colores que representan los lugares donde se planean ubicar desarrollos turísticos, complejos industriales (entre ellos centros de datos), instalaciones deportivas, parques y terrenos agrícolas y áreas residenciales. Otra diapositiva muestra a «la nueva Gaza», con rascacielos junto a la costa, un nodo de transporte y desarrollos industriales tecnológicos y energéticos.

El propio Trump evocó su experiencia como constructor para destacar el potencial económico de la ubicación de la Franja de Gaza, al borde del mar Mediterráneo.»Mirad esta ubicación junto al mar. Mirad esta preciosa propiedad», dijo.

Donald Trump aprovechó este jueves su segundo día en el Foro de Davos (Suiza) para avanzar en las negociaciones con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El mandatario ucraniano, que originalmente había afirmado que no se desplazaría a la estación alpina a no ser que se le requiriese para firmar alguno de los documentos que Kiev negocia con sus socios estadounidenses y europeos, viajó este mismo jueves a Davos, después de que Trump anunciase la víspera sus planes para reunirse con él.

Al término del encuentro, que duró algo menos de una hora, Zelenski anunció que su equipo negociador había finalizado con Washington un acuerdo por el que EE UU ofrece a Ucrania garantías de seguridad una vez termine la guerra. El documento debe ser firmado por los presidentes y después irá a los Parlamentos de los dos países.

Zelenski anunció también que el equipo negociador de Kiev se citará el viernes y el sábado con delegaciones de Estados Unidos y Rusia en Emiratos Árabes Unidos (EAU) para avanzar en el camino hacia un fin negociado de la guerra en Ucrania.

Los emisarios de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajaron este jueves a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, y su plan es trasladarse después a Abu Dabi para mantener allí nuevas reuniones sobre cuestiones militares y económicas.

Trump aseguró que la reunión había sido «buena».