Ucrania, Rusia y EE UU buscan la paz en Abu Dabi con el Donbás como escollo

Las negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania entraron ayer en una nueva fase. Abu Dabi, a más de 5.000 kilómetros del frente, acogió la primera reunión entre representantes de Kiev, Moscú y Washington con la compleja cuestión territorial —sobre todo el futuro del Donbás— en el centro de las conversaciones. Un encuentro a tres bandas inédito en cuatro años de conflicto que continuará hoy con la esperanza de avanzar en el plan de paz ideado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha vuelto a poner el foco en la invasión rusa tras marcar la agenda internacional durante las primeras semanas de 2026 con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y su amenaza anexionista sobre Groenlandia.

El líder republicano, quien prometió acabar con esta guerra en sus primeras 24 horas en la Casa Blanca, y ya ha pasado un año de su investidura, ha acelerado en los últimos días los contactos con Kiev y Moscú para alumbrar la minicumbre de Emiratos Árabes Unidos. El jueves se vio con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Davos y ayer, de madrugada, sus enviados (su yerno Jared Kushner y Steve Witkoff) se reunieron con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin. Dos citas que arrojaron buenas sensaciones como antesala de un encuentro trilateral cuyo resultado, apuntan diversas fuentes, dependerá en buena parte de la posición estadounidense. De hecho, la propuesta de paz que está sobre la mesa nació en el Despacho Oval, aunque después sumó las aportaciones de Ucrania y Europa, relegada por Trump a un segundo plano en la búsqueda de un acuerdo.

«Los estadounidenses han hecho mucho para preparar este encuentro y esperan que sea un éxito y que abra perspectivas para avanzar en el conjunto de temas relacionados con el fin del conflicto», admitió Yuri Ushakov, asesor diplomático del Kremlin, quien recordó que entre todos esos asuntos sobresale uno que condiciona cualquier camino hacia la paz.

«Sin resolver la cuestión territorial según la fórmula acordada en Anchorage no hay esperanza de lograr una solución a largo plazo», advirtió, en referencia al cara a cara que el pasado agosto mantuvieron Trump y Putin en Alaska. El exagente de la KGB exigió entonces quedarse con todo el Donbás y hoy sigue sin renunciar a este territorio ucraniano de casi 53.000 kilómetros cuadrados, limítrofe por el Este con Rusia y rico en recursos naturales, que abarca las regiones de Lugansk y Donetsk. La primera se encuentra ya prácticamente por completo en manos de Moscú, mientras que tres cuartas partes de la segunda están también bajo su control. Y el presidente ruso quiere la porción que le falta.

Zelenski no oculta que «el Donbás es una cuestión clave» e indicó que en Abu Dabi se hablará sobre ello «en la modalidad que las tres partes consideren adecuada». «Las fuerzas armadas ucranianas deben abandonar este territorio. Esto es una condición muy importante», insistió ayer el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, tras la reunión de cuatro horas que sentó a su jefe con los enviados de Washington y que sirvió sobre todo para que los estadounidenses le pusieran al día sobre los contactos mantenidos con Kiev y sus aliados europeos de cara a un acuerdo de paz. Con esa información en la mano, Putin dio «instrucciones específicas» al equipo negociador —de marcado perfil militar— que envió a Emiratos, con el general Igor Kostiúkov a la cabeza. Kiev, por su parte, mandó en su delegación al secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umérov, y el jefe del Estado Mayor, Andrii Gnatov. No se espera que Witkoff y Kushner actúen como meros árbitros entre ambos lados, ni que Trump se quede al margen pese a la distancia.

Fondos para la reconstrucción En los encuentros celebrados ayer se abordaron cuestiones de seguridad y económicas, un asunto al que el jefe del Kremlin trató de adelantarse en su cita con los estadounidenses con una propuesta de inversión de mil millones de dólares (unos 855 millones de euros) en la nueva Junta de Paz para Gaza -el organismo ideado por Trump para la Franja- procedentes de los activos rusos congelados por la Administración Biden. El resto de esos fondos "podría utilizarse para reconstruir los territorios dañados durante los combates tras la firma de un tratado de paz", comentó Ushakov, quien reiteró que el Kremlin está "sinceramente interesado en una solución del conflicto por medios político-diplomáticos". Pero, avisó, "mientras no sea así, Rusia seguirá alcanzando sus objetivos en el campo de batalla".

El diálogo mantenido hasta ahora, con más de una quincena de reuniones bilaterales (de Washington con Kiev y con Moscú, por separado) en el último año, no ha logrado devolver la paz a Ucrania. Estados Unidos, según reveló el diario 'Financial Times', pretende alcanzar en la cita trilateral de Abu Dabi al menos "un alto el fuego limitado", pactado previamente con Zelenski, que implicaría el cese de los ataques contra infraestructuras energéticas ucranianas y de los bombardeos contra refinerías y petroleros de la flota fantasma rusa. Una hipotética tregua a la que el Kremlin no hizo ayer alusión alguna. Los negociadores tendrán hoy una nueva oportunidad de llegar a algún acuerdo que ponga fin a la guerra.