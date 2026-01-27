Los Obama y Clinton llaman a "alzarse contra la injusticia"

Publicado por J. Gómez Peña Madrid Creado: Actualizado:

Buena parte de la opinión pública estadounidense se frota los ojos al ver las imágenes del asesinato el sábado pasado en Mineápolis del enfermero Alex Pretti, que recibió varios disparos a quemarropa por parte de un agente de las patrullas fronterizas, un cuerpo que como el Servicio de Inmigración (ICE) depende de las autoridades de Washington. Políticos y actores, "horrorizados", reaccionaron ante la política migratoria de Donald Trump. "Es una tragedia desgarradora", difundieron a través de un comunicado el expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama. Al igual que el antiguo máximo mandatario de EE UU, otro demócrata, Bill Clinton, reclamó una reacción popular: "Corresponde a cada ciudadano alzarse contra la injusticia, proteger nuestras libertades y exigir cuentas al Gobierno".

Desde hace semanas, recuerda quien ocupara la Casa Blanca entre 2009 y 2017, la ciudadanía se siente "indignada por el espectáculo de miembros del ICE y otros agentes federales enmascarados que actúan con impunidad y emplean tácticas que parecen diseñadas para intimidar, acosar, provocar y poner en peligro a los residentes". Los Obama también acusan a Trump de estar "ansioso por empeorar la situación" en lugar de "intentar imponer algún atisbo de disciplina y responsabilidad a los agentes que ha desplegado".

Algunos analistas creen que el presidente actual aplica su mano dura en Mineápolis, una urbe mediana de 400.000 habitantes, para comprobar el efecto que tiene entre los votantes. Si el experimento funciona allí, lo extenderá a otros puntos. Ante esa estrategia, Clinton insta a los estadounidenses a "ponerse de pie y alzar la voz denunciando las horribles escenas" ocurridas en Mineápolis, donde dos ciudadanos, Pretti y Renee Good (tiroteada el 7 de enero por un efectivo del ICE) han perdido la vida.

La Administración Trump "mintió" sobre estas dos muertes, señaló el político demócrata. "Es inaceptable. Nos dicen que no creamos lo que hemos visto con nuestros propios ojos", denunció, en referencia a los vídeos en los que se ve cómo ambas víctimas son asesinadas por agentes federales. "Si renunciamos a nuestras libertades después de 250 años, es posible que no las recuperemos", alertó.

Clinton, que lideró EE UU entre 1993 y 2001, considera que este segundo mandato de Trump está poniendo en peligro los pilares de la democracia estadounidense. "Durante nuestra vida, sólo nos enfrentamos a unos pocos momentos en los que nuestras decisiones y acciones darán forma a nuestro futuro. Este es uno de ellos", subrayó.

"Lo peor de lo peor"

Las escenas de extrema violencia en Mineápolis han tenido eco en el mundo del cine. Hace un año, el actor Michael Keaton ('Spotlight, 'Birdman') recordó esta frase de Trump: "Podría dispararle a alguien en la Quinta Avenida y aun así votarían por mí" Ahora, tras lo ocurrido en Mineápolis, asegura que el magnate "se burla" de los ciudadanos. "No tiene respeto por ustedes. Piensa que sois estúpidos". Otro conocido intérprete, Edward Norton ('American History X'), llamó a la movilización: "¿Qué vamos a hacer con los tiroteos masivos de la Gestapo contra los ciudadanos?".

"Fuera de Mineápolis", exigió el cantante Bruce Springsteen a los miembros del ICE y las patrullas fronterizas. La actriz Natalie Portman ('El cisne negro'), presente en el Festival de Cine de Sundance, cree que "lo que está sucediendo es horroroso" y refleja "lo peor de lo peor de la humanidad". Frente a la agresión de los agentes, destacó la forma en la que "la gente se está apoyando". "Eso -dijo- es lo mejor". Para Elijah Wood, protagonista de 'El Señor de los Anillos', un certamen de cine sirve para "contar historias y unir a la gente, y aquí nos estamos uniendo contra estos asesinatos terribles".