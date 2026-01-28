Trump advierte al alcalde de Minneapolis de que "juega con fuego" tras negarse a aplicar la ley antiinmigración

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este miércoles al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, que "está jugando con fuego" después de anunciar que no aplicará las leyes federales antiinmigración, en medio de las fuertes tensiones en la capital del estado de Minnesota tras la muerte de dos personas a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

"Sorprendentemente, el alcalde Jacob Frey acaba de declarar que 'Minneapolis no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración'. Esto después de haber mantenido una muy buena conversación con él", ha escrito en sus redes sociales.

"¿Podría alguien de su círculo íntimo explicar que esta declaración constituye una grave violación de la ley y que está jugando con fuego?", ha lanzado Trump, después de que Frey trasladara el martes al llamado 'zar de las fronteras', Tom Homan, que la ciudad no cambiará sus políticas con respecto a la inmigración.

Así, Frey destacó en un mensaje en redes sociales que abordó con Homan "los graves impactos negativos que esta operación ha tenido en Minneapolis", al tiempo que incidió en que las autoridades locales no aplicarían las leyes que pretende la Administración Trump y que, en cambio, sí trabajarán para mantener seguros a los vecinos de la ciudad.