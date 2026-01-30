Rusia y Ucrania firman un alto el fuego

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que había pedido a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que cesara de atacar la infraestructura energética ucraniana durante una semana debido a la proximidad de un potente frente invernal que hará caer las temperaturas a niveles extremos y hará necesario recuperar todo el suministro de gas y electricidad posibles. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó este viernes la aceptación de la tregua, pero limitada únicamente hasta el domingo, 1 de febrero; es decir, en el umbral del peor temporal en el este europeo.

"Sí, claro", respondió Peskov cuando se le pidió en su rueda de prensa diaria la respuesta del jefe del Kremlin. Añadió que este alto el fuego se produce "con el fin de crear condiciones favorables para las negociaciones", que este domingo está previsto que continúen en Abu Dabi a expensas de lo que suceda con la crisis iraní- Trump solicitó "evitar bombardeos en Kiev y otras ciudades durante una semana" debido al frío extremo. Se pronostica una ola de frío en toda Europa del Este que puede llegar hasta -30§ centígrados. En la misma capital de Ucrania la caída alcanzará los 26 grados bajo cero. El país invadido ya en la actualidad está sufriendo problemas de suministro eléctrico en pleno invierno, con cortes frecuentes que afectan al 80% de la población. Numerosas instalaciones de gas también han sido destruidas por las bombas rusas lo que deja a cientos de miles de familias sin calefacción.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que no se habían producido negociaciones ni acuerdos directos entre Moscú y Kiev para cesar los ataques a las instalaciones energéticas. En la calle la sensación es de alivio. La población celebró ayer la tregua, incluso siendo tan breve. Zelenski admitió que la continuación de las conversaciones de paz el domingo está en duda. Washington podría escalar la situación en la región de Oriente Medio si finalmente atacará en los próximos días el país persa. Rusia lo observa con mucha atención debido a que Teherán es uno de los mejores aliados de Moscú y perderlo sería un duro golpe para las aspiraciones rusas en Oriente Medio. Esta tregua supone un cese al ataque a instalaciones eléctricas y de gas de todo tipo. Según Zelenski, en la madrugada de ayer la artillería enemiga lanzó 111 drones y un solo misil, pero ninguno dirigido a estas infraestructuras. En 2025 Rusia propuso una iniciativa de este estilo durante 30 días y fue el resultado de negociaciones entre Moscú y Washington sin participación de Kiev. Ucrania ha atacado también en repetidas ocasiones las instalaciones petrolíferas rusas con drones y misiles.

A marchas forzadas Sin embargo, la situación es peor en las poblaciones del país invadido. Centrales eléctricas y otros elementos clave han sido un objetivo de los rusos durante toda la guerra, pero el invierno más duro para Kiev está siendo el actual. Drones y misiles abruman las defensas aéreas durante las noches de heladas intensas para dejar a los ciudadanos sin calefacción y destruir de nuevo instalaciones que han sido reparadas por la mañana. "Solo esta semana, los rusos han lanzado más de 1.700 drones de ataque, más de 1.380 bombas aéreas guiadas y 69 misiles de diversos tipos", dijo Zelenski el pasado lunes en su visita a Vilna, la capital de Lituania. Él mismo culpó de estos ataques a Occidente por los retrasos en el envío de misiles debido a los impagos de algunos aliados en el programa militar. "Debían llegar un mes antes", aseveró. Aunque el mandatario no mencionó a los países que no pagaron, en el programa PURL figuran Alemania, Noruega, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia y España.

El personal especializado ucraniano lucha ahora contra reloj para restablecer el servicio. En Kiev, donde ha habido múltiples cortes, apenas quedan 400 hogares sin electricidad, aunque en otras ciudades como Zaporiyia y Dnipro los apagones se cuentan por miles. Rusia atacó 612 veces la infraestructura energética de su país vecino en 2025 y, según el ministro ucraniano de Economía, son necesarios generadores, subestaciones móviles y sistemas de emergencia por valor de unos 900 millones de euros. Zelenski declaró que su país "quiere acabar la guerra. Si Rusia no nos ataca, nosotros tampoco lo haremos".