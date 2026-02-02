La próxima ronda trilateral de Ucrania con Rusia y EEUU será el 4 y 5 de febrero

Publicado por Agencias Efe Creado: Actualizado:

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este domingo que los próximos contactos trilaterales con Rusia y con EE. UU. en Abu Dabi se producirán los próximos días 4 y 5 de febrero, y no en el día de ayer como estaba originalmente previsto. "Ucrania está lista para una discusión sustancial y estamos interesados en garantizar que el resultado nos acerca a un fin real y digno de la guerra", escribió en sus redes sociales. "Nuestro equipo negociador acaba de informar. Se han establecido las fechas para los próximos encuentros trilaterales: 4 y 5 de febrero en Abu Dabi", dijo Zelenski y dio las gracias «a todos los que están ayudando». Por su parte, en Moscú indicaron que las nuevas fechas de la segunda ronda de negociaciones fueron fijadas tras un acuerdo entre las partes. ”Las fechas de la nueva ronda a mediados de la semana (próxima) se fijaron por acuerdo entre las partes”, dijo a la agencia TASS una fuente próxima a las negociaciones. Hasta ahora estaba previsto que, después de unos primeros contactos a tres bandas que tuvieron lugar el fin de semana pasado, el próximo encuentro de las delegaciones negociadoras se produjera este domingo en la capital de Emiratos, aunque ninguna de las partes lo había confirmado oficialmente. No obstante, Zelenski ya había dado a entender que existía la posibilidad de que la inestabilidad en Oriente Medio y las tensiones en torno a Irán llevasen a Estados Unidos a aplazar la cita. Los primeros encuentros hace una semana fueron constructivos, según los implicados, y en ellos se abordó por ejemplo, según el presidente ucraniano, la tregua parcial contra los objetivos del sistema energético que fue anunciada posteriormente el jueves por el líder estadounidense, Donald Trump, y que ambas partes parecen haber cumplido hasta ahora. No obstante, uno de los principales escollos que se mantienen es la cuestión territorial y el viernes Zelenski insistió en que Ucrania no aceptará las exigencias territoriales de Rusia, que pide quedarse con todo el Donbás para poner fin a la guerra. “Hasta el momento no hemos encontrado un compromiso en la cuestión territorial, en concreto sobre la parte este de Ucrania. Estamos hablando de la región de Donetsk”, dijo Zelenski, citado por la agencia pública ucraniana, Ukrinform, en una rueda de prensa celebrada en Kiev. Zelenski volvió a mostrarse abierto a la posibilidad propuesta por EE.UU. de crear una zona libre económica sin presencia militar en la zona ahora bajo control de Kiev que exige Moscú, pero dejó claro que eso debe producirse sin que este territorio deje de ser ucraniano.