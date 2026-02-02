MSF: Israel obliga a decidir entre «exponer al personal o interrumpir la ayuda»

Publicado por Agencias Jerusalén Creado: Actualizado:

La organización humanitaria MSF acusó este domingo a Israel de obligar a las ONG internacionales a «exponer a su personal o interrumpir la ayuda médica esencial», después de que el Gobierno israelí anunciara hoy que la entidad dejará de operar en la Franja de Gaza tras no poner a su disposición las listas de sus trabajadores en el enclave. «Se trata de un pretexto para obstaculizar la ayuda humanitaria (...). MSF lleva meses intentando dialogar con las autoridades israelíes, pero estos intentos han sido infructuosos», aseguró el secretario internacional de MSF, Chris Lockyear. Desde el 1 de enero, Israel no ha permitido la entrada de ningún miembro internacional ni suministros a la Franja de Gaza. El Gobierno israelí, que lidera el comité que registra a las organizaciones que trabajan en los territorios ocupados palestinos, dijo este domingo que MSF deberá abandonar Gaza a finales de mes tras «volver a demostrar falta de transparencia y actuar motivada por intereses irrelevantes». Lo hizo después de que MSF se negara a facilitar a Israel los nombres de su personal, un nuevo requisito para permitirles operar en Gaza y Cisjordania al que tampoco han accedido otras ONG y ante lo que el Gobierno israelí ha anunciado que les retirará las licencias. Según Lockyear, no han entregado esos datos ante la «incertidumbre por parte de las autoridades israelíes en lo que concierne a la seguridad del personal, la protección de sus datos personales y la gestión independiente» de sus operaciones médicas. «Nuestra responsabilidad es proteger a nuestros compañeros de cualquier daño y seguir prestando asistencia médica en medio de una catástrofe humanitaria y un sufrimiento inimaginable», detalló. Si bien recalcó que siguen abiertos al «diálogo con las autoridades israelíes para mantener la atención crítica en Gaza y Cisjordania». MSF recuerda que las «exigencias administrativas» de Israel obligarán a las organizaciones humanitarias a retirarse de una devastada Franja de Gaza: «En un momento en que se necesita urgentemente más ayuda humanitaria, esta se está restringiendo en lugar de facilitarse».