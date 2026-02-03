Irán y EE UU reactivan el diálogo nuclear bajo la amenaza de un conflicto a gran escala

Publicado por Mikel Ayestaran Estambul Creado: Actualizado:

Cuando la escalada retórica y la llegada de barcos y aviones de combate estadounidenses a Oriente Medio anunciaban un choque a gran escala, Irán y Estados Unidos han decidido abrir una ventana a la diplomacia. El riesgo de un conflicto sigue muy vivo sobre la mesa, pero primero parece que las dos partes volverán al diálogo nuclear gracias a la mediación de países como Turquía, Catar, Arabia Saudí, Egipto o Rusia. El Líder Supremo, Alí Jamenei, advirtió que un ataque norteamericano abriría las puertas a una «guerra regional» y todas las luces de alarma se han encendido para tratar de evitarlo. De momento, el diálogo es indirecto, aunque todo apunta a una posible reunión cara a cara entre el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, esta misma semana en Ankara. El portal Axios, con fuentes directas en la Casa Blanca, desveló que podría organizarse el viernes.

Antes del encuentro con los persas, Witkoff viajará este martes a Israel para hablar con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, quien es partidario de una operación a gran escala para derrocar al régimen. También se entrevistará con el jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, que hace unos días visitó Washington para evaluar las diferentes opciones militares contra los ayatolás. Con su habitual estrategia del palo y la zanahoria, Trump admitió el domingo los contactos con la República Islámica y dijo que confiaba en alcanzar un acuerdo para evitar una acción militar. Veinticuatro horas después, el portavoz de Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, detalló que «países de la región están actuando como mediadores en el intercambio de mensajes. Se han abordado varios puntos y estamos examinando y cerrando los detalles de cada etapa del proceso diplomático, que esperamos concluir en los próximos días».

El nivel de confianza entre las partes se encuentra bajo mínimos tras la ofensiva de junio, cuando Israel atacó por sorpresa mientras estadounidenses e iraníes estaban en medio de la negociación para un nuevo acuerdo nuclear. Washington se sumó a la operación, que duró doce días, con el bombardeo de las principales plantas atómicas del país. El reloj corre en contra de un régimen islámico que acude a la mesa negociadora con la fuerte presión de las protestas internas, que se han saldado con miles de muertos por la represión, y la amenaza de un ataque estadounidense a gran escala. A esto hay que sumar el efecto de las sanciones internacionales que han asfixiado a la economía local hasta hundir el rial a sus mínimos históricos respecto al dólar. «El presidente Pezeshkian ha ordenado la apertura de conversaciones con Estados Unidos», informó la agencia Fars, citando una fuente gubernamental no identificada.

«Irán y Estados Unidos mantendrán conversaciones sobre el expediente nuclear», añadió sin especificar una fecha concreta. Los medios oficiales destacaron que se trata de retomar el proceso que permanece en suspenso desde el verano. Tras los ataques estadounidenses de junio, Teherán ha asegurado que su trabajo de enriquecimiento se ha detenido, pero guarda un stock importante de uranio enriquecido a un alto nivel y Washington podría exigir que lo envíe al extranjero. El Kremlin indicó que Rusia ofrece sus servicios para procesar o almacenar este material, en palabras del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Los persas insisten en que su programa nuclear es exclusivamente para la generación de electricidad y otros usos civiles y se muestran dispuestos a pausar el enriquecimiento.

Un diálogo con condiciones Desde Estados Unidos insisten en que ahora la negociación debe ser más amplia que el acuerdo atómico. La Casa Blanca quiere dar un paso más allá. El equipo de Trump, en coordinación con Israel, exige a los iraníes que detengan su programa balístico, la gran amenaza para el Estado judío y las bases estadounidenses en la región, y cesen el apoyo a sus grupos afines, como Hamás en Gaza, Hezbolá en Líbano, o los hutíes en Yemen. Teherán siempre se ha negado a mezclar estos dos aspectos con el contencioso nuclear. La flexibilidad del régimen con este asunto es diferente a la posición firme que mantiene respecto a los misiles y organizaciones aliadas. La escalada dialéctica de los últimos días llevó a Teherán a poner sobre la mesa el Estrecho de Ormuz, vía por la que pasa el 20% del petróleo mundial. Los iraníes apelaron a este paso como arma de disuasión y dijeron que en caso de ataque "no sería seguro" para los barcos. El régimen anunció unas maniobras en la zona, que luego han sido canceladas a la vista de la negociación con Washington.