El mundo se queda sin acuerdos para evitar una nueva carrera nuclear

En las últimas horas de vida del tratado New START - vence en la medianoche de este jueves-, que había impedido el desencadenamiento de una nueva carrera nuclear, el mundo apeló sin éxito a la conciencia del presidente Donald Trump para que levantase el teléfono rojo y aceptase la propuesta de Moscú de prorrogar su extensión durante un año, pero el reloj avanzó inexorablemente hasta su expiración, al llegar la medianoche.

"Por primera vez en más de medio siglo, nos enfrentamos a un mundo sin límites jurídicamente vinculantes sobre los arsenales nucleares estratégicos de la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América, los dos Estados que poseen la abrumadora mayoría del arsenal nuclear mundial", denunció el secretario general de la ONU, António Guterres.

Hasta el Papa León XIV hizo un llamamiento "urgente" para que el instrumento de paz y seguridad que ha guardado al mundo de la destrucción nuclear no fuese abandonado sin un seguimiento concreto y eficaz. "La situación actual exige hacer todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentística que amenace aún más la paz entre las naciones", pidió el pontífice, que como estadounidense está familiarizado con el fantasma nuclear de la Guerra Fría.

El mandatario norteamericano ya había recibido en octubre la súplica de una docena de legisladores de su propio partido y, aunque entonces parecía dispuesto a aceptar una prórroga, para enero había perdido interés. "Si vence, pues que venza. Haremos otro mejor", resolvió.

Firmado por Nixon y Brezhnez

El New START era el último de una larga sucesión de acuerdos entre Estados Unidos y Rusia para la reducción de armas nucleares, iniciada con el SALT I en 1972, firmado por el presidente estadounidense Richard Nixon y el líder soviético Leonid Brezhnev, en lo que fue el primer intento de limitar sus arsenales. Quizás a Trump le molestaba seguir la estela de un tratado firmado por Barack Obama en 2010 cuando era presidente, donde se establecían límites jurídicamente vinculantes a los arsenales nucleares estratégicos de ambas potencias. Con él se fijaba un máximo de 1.550 ojivas nucleares desplegadas y 700 misiles balísticos intercontinentales, misiles lanzados desde submarinos y bombarderos estratégicos operativos por cada país. El sistema de verificación mutua entre las dos superpotencias -que dejó de funcionar durante la pandemia de covid- incluía inspecciones in situ, intercambio de datos y notificaciones periódicas, con el objetivo de reducir el riesgo de una carrera armamentística nuclear y aumentar la transparencia y estabilidad estratégica entre las dos mayores potencias nucleares del mundo. Se suponía que iba a expirar en 2021, pero fue prorrogado por cinco años.

En ausencia de acuerdos que limiten los arsenales nucleares, Rusia "repelerá con rapidez y firmeza cualquier nueva amenaza contra nuestra seguridad", afirmó Dmitri Medvédev, quien firmó el tratado New START como presidente ruso durante el paréntesis de Vladimir Putin y ahora es vicepresidente del Consejo de Seguridad. "Si no somos escuchados, actuaremos de manera proporcional buscando restablecer la paridad", dijo en declaraciones recientes.

Medvédev mencionó de forma expresa el sistema de defensa antimisiles Golden Dome propuesto por Trump, entre los movimientos potencialmente desestabilizadores, subrayando la relación entre las armas estratégicas ofensivas y defensivas. Los expertos creen que la reacción rusa al Golden Dome de EE UU será aumentar su arsenal nuclear para tener la capacidad de responder con un número tan abrumador que supere la capacidad defensiva del escudo antimisiles norteamericano.

El secretario general de la ONU, António Guterres, lamentó que la desaparición del tratado que evitó una catástrofe durante la Guerra Fría llegue "en el peor momento posible", con el reloj nuclear en su punto más crítico, a 85 segundos de la medianoche. "El riesgo de que se utilice un arma nuclear es el más alto en décadas", subrayó. "Sin embargo, incluso en este momento de incertidumbre, debemos buscar esperanza. Esta es una oportunidad para reiniciar el proceso y crear un régimen de control de armamentos adecuado a un contexto en rápida evolución", animó acto seguido Guterres. La decisión está ahora en manos de los líderes del mundo y, en particular, del estadounidense, quien decidirá "a su propio ritmo", según han precisado desde la Casa Blanca.