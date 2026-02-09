Takaichi asume un liderazgo histórico tras arrasar en las elecciones de Japón

Publicado por Jaime Santirso Tokio Creado: Actualizado:

Más que unas elecciones, Japón celebró este domingo la confirmación de un nuevo liderazgo histórico. Sanae Takaichi, quien hace cuatro meses se convirtió en la primera mujer en dirigir el país, arrasó en las urnas. La coalición gobernante, formada por el conservador Partido Liberal Democrático (PLD) y los populistas de centroderecha Ishin no Kai (Partido de la Innovación), se aseguró una 'supermayoría' al obtener 335 escaños.

Esta frontera, cifrada en dos tercios de la Cámara Baja (310 de 465 escaños) permite superar un eventual veto de la Cámara Alta y desbloquear reformas constitucionales, lo que da a Takaichi amplio margen para llevar a cabo su agenda política. Ella, y solo ella, es la vencedora: el PLD salta de 198 a 304 asientos y se refuerza con la subida de su socio Ishin (de 23 a 31). Los comicios confirmaron que no hay alternativa, pese a que la oposición había logrado superar su endémica fragmentación para presentar una lista parcialmente unitaria.

Los budistas conservadores de Komeito, que rompieron su alianza de 26 años con el PLD ante la ascensión de la primera ministra y la «derechización» que representaba, sumaron fuerzas con el Partido Democrático Constitucional (PDC) para conformar la Alianza de Centro Reformista (ACR) o Chudo. Sin embargo, el fracaso fue estrepitoso. La plataforma, que controlaba 172 escaños (24 y 148, respectivamente) y aspiraba por lo menos a empatar, quedó reducida a 41. El líder del PDC, el ex primer ministro Yoshihiko Noda, dio a entender que presentará su dimisión.

Takaichi corrige la inusitada debilidad parlamentaria del PLD heredada por su predecesor, Shigeru Ishiba, que perdió la mayoría en ambas cámaras en menos de un año, y reconstruye la hegemonía del partido que ha gobernado Japón durante 66 de los últimos 70 años. Su sólida victoria responde en gran medida al inesperado pragmatismo de una candidata que procedía del ala más extrema. Pese a lo que su perfil y trayectoria parecían augurar, ha sido capaz de sortear polémicas infructuosas para prestar atención al descontento popular, en especial por al aumento del coste de vida, la principal demanda ciudadana.

"Quería tener el juicio de la gente sobre política económica, porque vamos a adoptar una actitud más proactiva", aseguró en sus primeras declaraciones tras su triunfo. Durante su intervención, reiteró su voluntad de reducir los impuestos al consumo y adelantó que la prioridad inmediata de su gabinete -que mantendrá intacto- pasará por aprobar un nuevo presupuesto, cuyo tamaño se prevé de récord.

Viaje oficial a EE UU

A continuación, comenzará a preparar el viaje a Estados Unidos de marzo, anunciado por el presidente Donald Trump dos días antes de las elecciones junto a su poco diplomático "apoyo total". Ambos comparten una marcada sintonía personal e ideológica, plasmada en una "nueva era dorada de la alianza". La visita adquiere aún más relevancia puesto que se producirá poco antes de que el magnate norteamericano acuda a Pekín para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping.

Lo cierto es que las relaciones entre China y Japón atraviesan una etapa de máxima tensión, después de que la primera ministra señalara que una invasión de Taiwán podría ser considerada una "amenaza para la supervivencia" nipona, término legal que permitiría la movilización de sus Fuerzas de Autodefensa, esto es, el Ejército japonés.

Una agresividad que ha acabado por apuntalar la posición de Takaichi y que ha contribuido, también, a la rotunda victoria de ayer. Con su 'supermayoría', la primera ministra podrá también cumplir su aspiración de fortalecer las capacidades militares del país. Los tiempos se avecinan convulsos, pero el liderazgo será firme.