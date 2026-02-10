Carlos III, abucheado, dispuesto a colaborar en la investigación contra su hermano Andrés

Publicado por Efe Londres Creado: Actualizado:

El rey Carlos III de Inglaterra se ha mostrado dispuesto este lunes a colaborar con la policía en la investigación contra su hermano Andrés, a quien se relaciona con el financiero pedófilo Jeffrey Epstein. Según un comunicado emitido por Buckingham Palace, el monarca ha dejado patente su «enorme preocupación» por las informaciones ahora conocidas. La Policía de Thames Valley analiza ya los datos que apuntan a que el exduque de York aprovechó su cargo oficial para reforzar lazos con Epstein después de que el empresario estadounidense hubiera concluido la pena de 18 meses de prisión por haber prostituido a una menor.

Carlos III fue abucheado ayer por el público durante una visita en Lancashire, norte de Inglaterra, a raíz del continuo escándalo por el vínculo entre su hermano Andrés Mountbatten-Windsor y el pederasta Jeffrey Epstein.

"¿Cuánto hace que sabías lo de Andrés?", le gritó un hombre cuando el monarca bajó del tren en la estación de Clitheroe, en el condado de Lancahsire, tras lo cual se escuchó con claridad el abucheo de parte de la gente. Otras personas reunidas en el lugar desplegaron banderas británicas y saludaron con entusiasmo al monarca, a los que también respondió con un saludo antes de meterse rápidamente en su automóvil oficial.

No es la primera vez que el rey se enfrenta a actos de protesta —en dos ocasiones le arrojaron huevos-, pero no había sucedido tras la revelación de los vínculos estrechos y sostenidos en el tiempo del ahora expríncipe Andrés con Epstein, que han copado varios días las portadas de la prensa británica. En el goteo de informaciones que implicaban a Andrés, Carlos III decidió retirarle todos los títulos nobiliarios y honores y obligarle a abandonar su mansión de Royal Lodge, en los terrenos del castillo de Windsor.

Además de que Virginia Giuffre —la joven reclutada y abusada por Epstein— acusó a Andrés de haber tenido relaciones sexuales con ella en tres ocasiones cuando ella era menor, hace una semana los medios divulgaron una foto en la que se ve al expríncipe con una segunda mujer a la que toca mientras ella está tumbada en el suelo. Y por añadidura, se conocieron otros correos donde Epstein promete enviar a Andrés a una joven rusa de 26 años «bonita, inteligente y de fiar».

Esta lunes, los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, admitieron estar «profundamente preocupados» por las revelaciones sobre el escándalo Epstein, según informó el palacio londinense de Kensington, residencia oficial del heredero de la corona.