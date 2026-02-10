La novia de Epstein pide el indulto antes de exculpar a Donald Trump

Una foto de archivo de Jeffrey Epstein con Ghislaine Maxwell, que ha pedido el industo a cambio de exculpra a Trump.Efe

Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de cárcel por tráfico de menores y formar parte de la red de pedofilia dirigida por su expareja, el magnate y delincuente sexual Jeffrey Epstein, se ha negado ayer a responder las preguntas de la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes estadounidense, al invocar su derecho a no autoincriminarse. Su equipo había informado previamente de que su intención era acogerse a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante dicha comisión.

Su abogado, David Markus, ha afirmado que existe un «camino directo» si el Congreso y el público estadounidense realmente desean «escuchar la verdad sin tapujos» sobre lo sucedido: «La señora Maxwell está dispuesta a hablar con total honestidad si el presidente Trump le concede el indulto».

"Solo ella puede ofrecer la versión completa. Puede que a algunos no les guste lo que escuchan, pero la verdad importa. Por ejemplo, tanto el presidente Trump como el presidente Clinton son inocentes de cualquier delito. Solo la señora Maxwell puede explicar por qué, y el público tiene derecho a esa explicación", ha escrito en su perfil de la red social X.

Markus confirmó durante unas declaraciones a la cadena NewsNation que Maxwell iba a invocar dicha enmienda constitucional para evitar declarar tras ser citada por la comisión. El presidente de este organismo, el republicano James Comer, ha insistido en que es «necesario» escuchar el testimonio de Maxwell. Mientras, crece la polémica por la publicación de los archivos de Epstein, que recogen información que salpica a decenas de políticos y personalidades de numerosos países del mundo.

Los demócratas acusan al Departamento de Justicia de desviar su propia investigación sobre Maxwell, que se encuentra en un centro penitenciario del estado de Texas tras ser trasladada desde una cárcel federal de Florida. El Congreso ha publicado recientemente archivos que incluyen miles de páginas del caso en un intento de transparencia de la Administración federal de EE UU, aunque la mayoría de ellos ya se habían hecho públicos con anterioridad.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de menores. El multimillonario mantuvo relación en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra —hermano de Carlos III, Bill Clinton y Donald Trump. Fue descubierto ahorcado en su celda.