Los 7.374 emails desclasificados del depredador sexual Jeffrey Epstein: de Naomi Campbell en España al desayuno con Bill Gates

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Congresistas estadounidenses subrayaron este martes su preocupación a cuenta de los seis "hombres ricos y poderosos" cuyos nombres han sido omitidos en los archivos sobre el pederasta Jeffrey Epstein que se han hechos públicos y cuya identidad sin censurar han podido conocer esta semana los legisladores. (Consulta aquí los más de 7.000 correos electrónicos desclasificados por el Congreso de EE UU y ordenados por la plataforma Jmail).

Thomas Massie, republicano por Kentucky y uno de los congresistas más beligerantes en el caso Epstein, afirmó a través de sus redes sociales que el Departamento de Justicia está empezando a acceder a algunas de sus peticiones sobre la necesidad de revelar públicamente la identidad de estos seis individuos.

El lunes, él y otros miembros del Congreso tuvieron acceso por primera vez a toda la documentación del caso sin censurar.

Tanto Massie como Ro Khanna, congresista demócrata por California, exigieron al Departamento que encabeza Pam Bondi que revelara los nombres de los seis hombres.

Hoy mismo, la senadora Cynthia Lummis, republicana por Wyoming, declaró que su perspectiva sobre la gravedad del caso ha cambiado tras revisar los archivos sin censura.

"Ahora entiendo cuál es el problema y creo que ha valido la pena investigarlo”, afirmó la senadora, que habló de víctimas de 9 años en la trama urdida por el financiero.

Por su parte, el representante Jamie Raskin, demócrata de Maryland, aseguró en una entrevista al medio digital Axios que cuando buscó el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los archivos de Epstein este apareció "más de un millón de veces".

El Gobierno Trump ha encarado una creciente presión por cuenta del caso Epstein, especialmente después de que una ley aprobada por el Congreso a final del año pasado -que en un principio el magnate neoyorquino dijo no apoyar- forzara al Departamento de Justicia a publicar toda la documentación -previamente censurada- relacionada con la investigación.

La publicación de la última partida de documentos hace unos días, así como el hecho de que legisladores pudieran consultar desde ayer versiones sin censurar de todo lo relacionado con la investigación sobre Epstein ha vuelto a poner el foco mediático en el caso.

Hoy mismo el secretario de Comercio del Gobierno Trump, Howard Lutnick, admitió haber visitado con su familia la isla privada de Jeffrey Epstein en 2012, lo que contradice su versión anterior sobre su relación con el financiero, que según las autoridades se suicidó en su celda en 2019.