Diario de León
URGENTE

Un escape de gas en una casa de Mariano Andrés moviliza a los Bomberos de León

Un responsable de la Casa Blanca anunció que Rodríguez visitará Washington

Delcy amenaza con la detención a Machado si regresa a Venezuela

Trump afirm que podría «involucrar» de alguna manera a María Corina en el futuro del país

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez (c) hablando junto a al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero (i), y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez este viernes, durante un encuentro la sede del Ejecutivo chavista, en Caracas (Venezuela).

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez (c) hablando junto a al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero (i), y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez este viernes, durante un encuentro la sede del Ejecutivo chavista, en Caracas (Venezuela).EFE/ Marcelo Garcia/ Palacio De Miraflores

Publicado por
Agencias
Washington

Creado:

Actualizado:

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió que si la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, regresa al país suramericano tendrá que rendir cuentas por su respaldo a la acción militar que resultó en la captura de Nicolás Maduro. Preguntada sobre las garantías de seguridad a Machado, que huyó de la nación venezolana tras pasar meses en escondite por temor a represalias del Gobierno, la mandataria interina dijo que «en cuanto a su vida, no entendemos por qué hay tanto revuelo». "En cuanto a su regreso al país, tendrá que responder ante Venezuela. Por qué pidió una intervención militar, por qué pidió sanciones contra Venezuela y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a comienzos de enero", afirmó Rodríguez en un adelanto de una entrevista con NBC News que será publicada íntegramente este jueves. Tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha respaldado al nuevo Gobierno de Rodríguez, al asegurar que este funciona bajo la tutela de su Administración y está cumpliendo con todas las exigencias de Washington, incluido el acceso al sector petrolero venezolano. De momento, el mandatario estadounidense ha excluido a Machado del proceso de transición en ese país por considerar que no cuenta con suficientes apoyos. Sin embargo, tras la reunión en la que la opositora le entregó a Trump la medalla de su premio Nobel de la Paz, el presidente calificó este gesto de «algo extraordinario» y afirmó que podría «involucrar» de alguna manera a Machado en el futuro de Venezuela. Machado por su parte, dijo a inicios de este mes que no cree que su vida corra peligro si regresa a Venezuela, gracias a la «presión» que EE.UU. ejerce sobre Rodríguez. Días después del encuentro de la líder opositora con Trump, un responsable de la Casa Blanca anunció que Rodríguez tenía previsto visitar Washington, aunque no precisó fechas. En su entrevista con la cadena NBC tras una «exitosa» reunión en Caracas con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, la presidenta interina venezolana confirmó su futuro viaje a EE.UU.

El parlamento inicia el segundo debate para la amnistía

El Parlamento de Venezuela, dominado por el chavismo, inició este jueves el segundo debate necesario para aprobar el proyecto de ley de amnistía impulsado por el Gobierno, tras una semana de consulta pública del texto, que ha sido criticado por oenegés y activistas, que denuncian las excepciones y la aprobación acelerada. La oenegé Foro Penal llamó este jueves a no rendirse si la ley de amnistía «no cumple con las expectativas» de lucha.
tracking