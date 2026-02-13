Sánchez choca con Meloni por convocar una reunión previa a la cumbre de líderes

Publicado por Agencias Bruselas Creado: Actualizado:

El retiro informal de líderes europeos este jueves en el castillo de Alden Biese, a 80 kilómetros de Bruselas, prometía ser un debate abierto, centrado en la competitividad. Pero la discusión quedó en un segundo plano tras el choque entre España e Italia, que convocó una reunión previa a esta cumbre a la que no fue invitado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Fuentes cercanas al Ejecutivo confirmaron que habían hablado con el gabinete italiano, liderado por Giorgia Meloni, para trasladar su malestar ante iniciativas que minan los principios básicos de la UE y que, en lugar de acercar posiciones, las alejan. Desde el Palacio Chigi negaron que se hubiera trasladado ninguna queja, aunque no especificaron si hubo contactos a otros niveles. En total, diecinueve países participaron en el encuentro previo al retiro de líderes, que fue organizado en común por Italia, Alemania y Bélgica para acercar posturas en aspectos clave de competitividad. Fuentes de Moncloa indicaron en la víspera de la cumbre que el Gobierno español está a favor de «una Europa a dos velocidades» y opina que «la integración europea es clave», aunque no sea a nivel de los Veintisiete. España también defiende la preferencia del ‘made in Europe’ en determinados mercados estratégicos y la emisión de eurobonos para impulsar la inversión pública hacia objetivos estratégicos de la UE. A pesar de mantener una postura bastante similar a la de Meloni en estos debates, España habría mostrado esta semana su malestar respecto al formato de este encuentro organizado por Italia, Alemania y Bélgica, lo que dejó a Sánchez fuera de la reunión. Fuentes del Palacio Chigi, en Roma, aseguraron que ambos líderes tuvieron tiempo para charlar este jueves en los márgenes de la cita de Alden Biese.

Y, según las mismas fuentes, en el transcurso de estas conversaciones el líder español no trasladó ninguna cuestión por no haber sido invitado a esta minicumbre previa.