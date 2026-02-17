Epstein aprovechó su amistad con Naomi Campbell para atraer a menores

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

En la montaña de archivos del pederasta Jeffrey Epstein desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unos no dejan de salir nombres de personajes muy conocidos. La modelo Naomi Campbell figura entre ellos. Para tejer una red de prostitución, que incluía a menores de edad, el empresario estadounidense utilizó su amistad con la reina de las pasarelas. Según un informe del diario The New York Times, Epstein aprovechó su buena relación con Campbell para atraer a mujeres y niñas e introducirlas en su trama con la promesa de que así harían carrera en el mundo de la moda. La supermodelo, que aparece citada en unos 300 archivos, convocó a varias fiestas a Epstein, que también invitó a Campbell a su casa en Nueva York, a viajar en su avión y a la mansión en la isla del Caribe donde se produjeron abusos. La modelo no ha sido acusada de ningún delito.

En la documentación ahora revelada aparecen conversaciones de Campbell con Lesley Groof, la secretaria personal del pederasta. Entre los intercambios de mensajes destaca la insistencia de la modelo para que Epstein asistiera a la celebración de su 40§ cumpleaños en Cannes, así como invitaciones a galas benéficas y a un evento de Dolce & Gabbana en París. En un mensaje de 2005, Campbell le escribe para hablar sobre un negocio vinculado a la firma Victoria's Secret: "Hola, soy Naomi... me gustaría saber cuándo puedo hablar con Jeffrey sobre mi línea de trajes de baño".

Varias víctimas vieron a la modelo Los contactos entre la modelo británica y Epstein se mantuvieron después de que el empresario fuera condenado en 2008 por intento de prostituir a una menor. De hecho, Campbell aparece en el listado de personas autorizadas para enviar a Epstein cartas y libros a la prisión de Florida donde permaneció recluido hasta 2009.

Varias víctimas de Epstein confirmaron en sus declaraciones haber conocido a Campbell. Aseguran que el empresario les presentó a la modelo con el pretexto de que ella les ayudaría a hacerse un hueco en el mundo de las pasarelas. Una de las víctimas que coincidió con Campbell fue la fallecida Virginia Giuffre.

El abogado de la supermodelo, Martin Singer, asegura que su clienta no tuvo conocimiento "de la conducta criminal de Epstein hasta después de su detención en 2019 (ese año apareció muerto en su celda)". En un comunicado, Singer recordó que Campbell residió en Moscú entre 2008 y 2013 "y no tenía ni idea de que era un delincuente sexual registrado". "Si mi clienta -añadió- se hubiera encontrado con alguna mujer maltratada, habría tomado medidas inmediatas para ayudarla".