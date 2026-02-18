Estados Unidos despide al icono de la lucha por los derechos civiles Jesse Jackson

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La lucha por los derechos civiles nunca ha sido fácil. Y menos desde la comunidad negra. Lo sabía bien Martin Luther King, asesinado hace casi seis décadas, y puede contarlo también el expresidente Barack Obama, a quien recientemente transformaron en mono para un vídeo difundido incluso por el hoy inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump. Entre estas dos figuras, cronológicamente, se hallaba el reverendo Jesse Jackson, fallecido este martes a los 84 años. Fue uno de los primeros afroamericanos en aspirar con opciones reales a la Casa Blanca, impulsado por su apasionada oratoria: «Mi electorado son los desesperados, los condenados, los desheredados, los irrespetados y los despreciados». Al reverendo nunca se le olvidaron las burlas que sufrió de otros niños por su situación familiar, ni tampoco la primera vez que se sentó en la parte trasera de un autobús, la única donde un crío como él —negro y sin recursos— podía ocupar. Tal vez entonces comenzó a construir su conciencia política y su propia figura, marcada por «una gran autoestima", recordaba Vivian Taylor, su profesora de inglés en el instituto, para la biografía 'Jesse: la vida y la peregrinación de Jesse Jackson'. «Era un muchacho extraordinariamente nervioso, jamás se avergonzaba». Y deportista, lo que le valió una beca de fútbol para estudiar en la universidad. Allí conoció a su esposa, Jacqueline Lavinia Brown, con quien tuvo cinco hijos. En aquella época, los años sesenta, la lucha por los derechos civiles había desembocado ya en varias protestas, aunque Jackson se resistió al principio a unirse. Pero cuando lo hizo se convirtió en un auténtico líder. En 1963 fue arrestado por primera vez tras encabezar una marcha con cientos de estudiantes y, dos años más tarde, subido a una mesa de la cafetería, animó a otros alumnos a acompañarle a Alabama para denunciar las palizas sufridas por manifestantes negros. Un viaje que, sin preverlo, le llevó hasta Martin Luther King. No tardó en convertirse en parte de su círculo íntimo y la historia quiso que fuera una de las personas que le asistió cuando en 1968 recibió un tiro mortal en Memphis.