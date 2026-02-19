Marco Rubio mantiene contactos secretos con el nieto de Raúl Castro, según Axios

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha mantenido conversaciones secretas con el nieto y actual cuidador del expresidente cubano, Raúl Castro, mientras Estados Unidos ejerce una presión sin precedentes sobre el Gobierno de La Habana, informó este miércoles Axios. Las conversaciones entre Rubio y Raúl Guillermo Rodríguez Castro están eludiendo los canales oficiales del Gobierno cubano y demuestran que la administración de Donald Trump considera al revolucionario, de 94 años, como el verdadero responsable de la toma de decisiones en la isla aunque ya no sea presidente, asegura el medio. "Yo no las llamaría 'negociaciones', sino 'discusiones' sobre el futuro", declaró un alto funcionario de la administración de Trump citado por Axios. Rubio —de raíces cubanas— y su equipo consideran que el nieto de Castro, de 41 años, y su círculo representan a los cubanos más jóvenes y con mentalidad empresarial, para quienes el comunismo revolucionario ha fracasado y que valoran un acercamiento a Estados Unidos. "Nuestra postura —la postura del gobierno estadounidense— es que el régimen tiene que irse", declaró el alto funcionario a Axios, «pero cómo se verá eso exactamente depende del presidente Trump y aún no lo ha decidido. Rubio sigue en conversaciones con su nieto». Los asesores de Trump han hablado con otros cubanos influyentes además del joven Castro.