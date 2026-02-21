La histórica ley de amnistía abre un nuevo capítulo de futuro en Venezuela

Publicado por Efe Caracas Creado: Actualizado:

La ley de amnistía aprobada ayer por unanimidad en un debate histórico en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela es presentada por el chavismo como la posibilidad de sentar las bases para un nuevo futuro político en el país suramericano, mientras que ONG y opositores exponen dudas sobre la posibilidad de una reconciliación.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo sentirse «muy complacida» con la aprobación de la ley que, a su juicio, abre una puerta para que los ciudadanos se reencuentren y para que el país aprenda a convivir pacífica y democráticamente.

«Para que Venezuela se despoje del odio, de la intolerancia, que primen los derechos humanos, que prime el amor, el entendimiento, el reconocimiento», añadió tras rubricar la legislación en el palacio presidencial de Miraflores, acompañada del presidente de la AN, Jorge Rodríguez, y del ministro de Interior, Diosdado Cabello. La líder chavista sostuvo que hay que «saber pedir perdón y hay que también recibir el perdón» lo que, indicó, se abre ahora con esta nueva ley. Igualmente, el presidente del Parlamento dijo a un grupo de periodistas en Miraflores que la amnistía puede sentar las bases para mirar hacia el futuro y para emprender un nuevo camino de paz en Venezuela.

La amnistía además llega en medio del «nuevo momento político» anunciado por Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, país que también abogó por la liberación de los presos políticos. La mandataria además pidió el cierre de la temida cárcel de el Helicoide, señalada como centro de torturas por opositores.

Los diputados aprobaron conceder la amnistía sobre hechos o «faltas cometidas» durante diferentes episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025, como el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de ese año y principios de 2003 y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024. Sin embargo, la presidenta encargada pidió al Parlamento que evalúe casos que no están contemplados en la ley aprobada para «curar heridas, reencauzar la convivencia democrática» y la justicia.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este viernes que España solicitará formalmente a la Unión Europea que retire las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la amnistía para presos políticos aprobada por la Asamblea Nacional.